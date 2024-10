Kürbisstuten: herbstliche Frühstücks-Leckerei

Es ist Kürbiszeit. Das bedeutet, viele leckere Rezepte mit dem Fruchtgemüse. Ein Gericht, von dem wir aktuell nicht genug bekommen können, ist der Kürbisstuten. Mit seiner leuchtend orangen Farbe und dem weichen Inneren macht er nicht nur optisch etwas her, sondern bringt die Herbstaromen des Kürbisses besonders gut zur Geltung.

Kürbisstuten: fluffig aromatisches Hefebrot

Der Kürbisstuten hat vor allem in Westfalen Tradition. Dort gehört es vor allem in den Herbst- und Wintermonaten zu den saisonalen Klassikern. Er verbindet die Tradition des Stutenbrotes – ein weiches, leicht süßes Hefebrot – mit der saisonalen Zutat Kürbis. Traditionell wird er zu besonderen Anlässen wie Erntedank oder Familienfesten gebacken und erinnert damit an gemütliche Sonntage im Kreise der Familie, an denen der Duft von frisch gebackenem Brot durch das Haus zieht.

Vernasche ihn morgens mit Butter und Marmelade, nachmittags zu einem Kaffee oder Tee oder auch einfach pur. In manchen Regionen wird er auch zu herzhaften Gerichten serviert, etwa mit Käse oder Wurst, was seine Vielseitigkeit einmal mehr unterstreicht. Durch den Kürbis bleibt er lange saftig, sodass du auch am nächsten Tag noch Freude daran hast.

Was den Kürbisstuten so unwiderstehlich macht, sind der fluffige Hefeteig, seine tolle Farbe und natürlich der leckere Geschmack nach Kürbis. Am besten eignet sich ein Hokkaidokürbis für die Zubereitung, da er nicht geschält werden muss und eine satte Farbe hat. Verzieren kannst du das Brot mit allerhand Kernen deiner Wahl. Wer mag, kann auch noch Rosinen oder gehackte Nüsse unter den Teig mischen.

Aus Kürbissen kannst du auch köstliche Pumpkin Spice Pancakes oder ein Kürbis-Nuss-Brot zaubern. Besonders lecker ist auch der Kürbis-Schokokuchen.