Kurkuma-Pfannkuchen: das perfekte Frühstücksgericht im Herbst

Heute gibt es ein deftiges Frühstück. Wir machen uns würzige Pfannkuchen mit Kurkuma und Zwiebeln. Sie sind eine leckere Abwechslung zu den klassischen, süßen Eierkuchen. Die Schärfe der Kurkuma, kombiniert mit der feinen Süße und Würze der Zwiebeln, sorgt für einen unverwechselbaren Geschmack.

Kurkuma-Pfannkuchen mit Zwiebeln: Starte herzhaft in den Tag

Kurkuma ist nicht nur für ihre leuchtend gelbe Farbe bekannt, sondern auch für ihre gesundheitsfördernden Eigenschaften. Das enthaltene Curcumin wirkt entzündungshemmend und unterstützt die Verdauung. Die Pfannkuchen sind daher nicht nur geschmacklich ein Genuss, sondern auch eine Wohltat für den Körper.

Gerade jetzt, wo es kühler wird, braucht das Immunsystem etwas mehr Unterstützung. Mit der Kurkuma kannst du deinen Körper natürlich stärken. Wenn es dann noch so gut schmeckt, umso besser.

Für den deftigen Frühstücksgenuss schälst du zuerst die Zwiebel und schneidest sie in kleine Ringe. Dann ist die Chilischote dran, aus der du die Kerne entfernst und sie anschließend klein hackst. Magst du es pikanter, kannst du die Kerne aber auch drin lassen. Für den Teig verrührst du Hartweizengrieß mit Kurkuma, einer Prise Salz und kaltem Wasser. Rühre dann die Chilistücke und Zwiebelscheiben ein und backe die Kurkuma-Pfannkuchen in einer Pfanne in Öl einzeln aus.

Anstelle der Zwiebel kannst du auch Laubzwiebeln verwenden. Oder du gibst noch Gemüse wie Paprika oder Zucchini mit in den Teig. Probiere aus, was dir am besten schmeckt.

Zu den Kurkuma-Pfannkuchen schmeckt ein herrlich fruchtiges Rhabarber-Chutney oder das Zwetschgen-Chutney. Auch die Linsen-Pfannkuchen sind ein herrlich deftiges Frühstück, das du ausprobieren solltest.