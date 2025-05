Labamba-Schnitten: die süße Erinnerung an Kindheitstage

Süß, fruchtig und einfach unwiderstehlich – die Labamba-Schnitten bringen Farbe und Geschmack auf deinen Kuchenteller. Dieser cremige, fruchtige Blechkuchen verbindet lockeren Teig mit einer luftigen Sahnecreme und einer fruchtigen Schicht. Von ihm naschen Groß und Klein mit Freude.

Labamba-Schnitten: einfache Rezepte sind oft die besten

Der Name des Kuchens kommt von dem Namen für einen Orangensaft einer deutschen Firma in den 1980er Jahren. Den Labamba-Saft gibt es heute zwar nicht mehr, das Rezept für die Labamba-Schnitten aber schon. Als Ersatz kannst du jeden Orangen- oder Multivitaminsaft für die fruchtigen Schnitten verwenden.

Der Boden besteht aus einem lockeren Biskuitteig. Darauf folgt eine fruchtige Schicht aus Saft, Vanillepuddingpulver und Zucker. Die zweite Schicht besteht aus einer Sahnecreme, die du aus Sahne, Sahnesteif und Puderzucker anrührst. Gekrönt werden die Labamba-Schnitten mit Butterkeksen und Schokolade.

Viele Menschen verbinden mit Labamba-Schnitten Erinnerungen an ihre Kindheit, an Familienfeiern im Garten, an bunte Tortenplatten bei Geburtstagen oder Konfirmationen. Ich weiß noch, wie meine Mama sie zu meinem Geburtstag gebacken hat und meine Gäste und ich fast das ganze Blech aufgegessen haben, so lecker waren sie.

Die Zubereitung geht wirklich leicht von der Hand, allerdings muss man etwas Zeit einplanen, denn sowohl Boden als auch Fruchtschicht müssen vollständig auskühlen, bevor man weiter machen kann. Und auch die Schokoschicht obendrauf sollte vor dem Servieren gut durchkühlen.

Bei den einzelnen Schichten kannst du ruhig ein wenigkreativ werden: Variiere den Saft oder bette die Fruchtschicht in zwei Sahneschichten ein. Auch mal eine Schicht Schokolade lässt sich wunderbar einbauen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Das Rezept für die Labamba-Schnitten zeigt, wie ein scheinbar einfacher Blechkuchen zu etwas Besonderem wird. Mit ihrer tollen Optik und der fruchtigen Frische sorgen sie nicht nur für Genuss, sondern auch für gute Laune auf der Kuchentafel – perfekt für Feiern, Familienfeste oder einfach als Genussmoment im Alltag.

Bei Leckerschmecker findest du noch weitere Kuchenrezepte mit lustigen Namen. Wie wäre es mit einem Frau-Holle-Kuchen oder einem Faule-Weiber-Kuchen? Ein Kuchen mit Kultstatus ist Kalter Hund.

Labamba-Schnitten Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 45 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Ruhezeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 35 Minuten Min. Portionen 24 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 6 Eier

150 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

150 g Mehl 405er

3/4 Pck. Backpulver Für die Füllung: 1 l Orangensaft alternativ Multivitaminsaft

130 g Zucker

3 Pck. Vanillepuddingpulver Für den Belag: 2 Becher Sahne ca. 400 ml

2 Pck.Sahnesteif

50 g Puderzucker

Butterkekse natur oder Butterkekse mit Schokoüberzug

Schokoglasur Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Trenne die Eier. Schlage das Eiweiß steif und gib Zucker, Vanillezucker und Eigelbe hinzu.

Mische Mehl und Backpulver und siebe es darüber. Hebe es dann mit einem Schneebesen langsam unter.

Fülle den Teig auf das Blech und backe ihn 20 Minuten im Ofen.

Bereite den Pudding für die Füllung nach Packungsanleitung mit dem Saft und Zucker zu. Lass ihn danach auskühlen.

Rühre zum Schluss die Sahnecreme an, indem du Sahne, Sahnesteif und Puderzucker mit einem Handrührgerät 🛒 steif schlägst.

Nachdem alle Komponenten ausgekühlt sind, beginnst du mit dem Schichten.

Verteile zuerst die Fruchtschicht auf dem Boden und bedecke sie danach mit der Sahneschicht.

Zum Schluss verteilst du die Butterkekse darauf und bestreichst sie mit Schokoglasur. Alternativ kannst du auch Butterkekse mit Schokoüberzug verwenden.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.