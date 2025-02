Saftige Lachs-Burger mit Joghurt-Mayonnaise

Wasche den Fisch und tupfe ihn trocken. Entferne die Haut und brate ihn auf der Seite der abgezogenen Haut an. Wende ihn und brate ihn auch auf der anderen Seite. Zupfe ihn anschließend mit einer Gabel etwas auseinander.

