Langos aus der Heißluftfritteuse: Hole dir den Jahrmarkt nach Hause 

Bei uns in der Stadt fand gerade ein Frühlingsfest mit Rummel, Bühnen und vielen Buden voller leckerem Essen statt. Ein Klassiker, der für mich bei keinem Volksfest fehlen darf, ist Langos. Ich liebe das in Öl frittierte Gebäck, deshalb habe ich mich gefragt, ob man es auch zu Hause zubereiten kann. Die Antwort: Ja, man kann! Und damit es auch nicht ganz so fettig wird, kannst du Langos in der Heißluftfritteuse zubereiten.

Einfaches Rezept für Langos aus der Heißluftfritteuse

Langos hat seine Wurzeln in der ungarischen Küche und gehört auch dort auf jedem Markt und Volksfest einfach dazu. Klassisch in Öl frittiert, gilt das Gebäck als deftiger Snack für zwischendurch. Dank der verschiedenen Toppings ist es zudem unglaublich vielseitig und für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Indem du Langos in der Heißluftfritteuse zubereitest, zauberst du eine moderne, fettärmere Alternative des Gerichts, bei der der Geschmack erhalten bleibt. Du bekommst außen eine knusprige Hülle, innen bleibt der Teig herrlich weich – und das ganz ohne triefendes Fett.

Die Zubereitung ist wirklich einfach und gelingt auch Anfängern in der Küche. Der Teig besteht aus Mehl, Hefe, Wasser, Milch, einer Prise Salz und Zucker. Zum Einpinseln benötigst du etwas Öl. Aber bei weitem nicht so viel, als würdest du die Fladen frittieren.

Als Belag rührst du eine Creme aus Magerquark, Crème fraîche, Knoblauch und gehackter Petersilie an. Als Topping reicht geriebener Käse. Aber auch Schinken, Tomaten oder Frühlingszwiebeln passen gut.

Langos aus der Heißluftfritteuse überzeugt durch seine Einfachheit, Vielseitigkeit und den vollen Geschmack. Du kannst die Fladen als Hauptgericht servieren oder in kleinere Portionen teilen und als Partyfood reichen. Die Zubereitung macht Spaß, der Duft ist unwiderstehlich, und das Ergebnis begeistert. Lege gleich los!

Äußerst beliebt auf dem Jahrmarkt sind auch die Spiralkartoffeln. Weitere Kirmes-Klassiker, die sich in der Heißluftfritteuse zubereiten lassen, sind Mini Corn Dogs und süße Churros.

Langos aus der Heißluftfritteuse Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 6 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 50 ml Milch

125 ml Wasser

1 Prise Zucker

1 TL Salz

10 g frische Hefe

350 g Weizenmehl 405er Für die Knoblauchcreme: 250 g Magerquark

100 g Creme Fraiche

1 EL gehackte Petersilie

Salz und Pfeffer

4 Knoblauchzehen Außerdem: geriebener Käse

Öl zum Einpinseln Zubereitung Erwärme die Milch mit Wasser, Zucker, Salz und Hefe in einem Topf auf maximal 37 °C.

Fülle das Mehl in eine Schüssel und gieße die Hefemilch dazu. Knete alles zu einem glatten Teig, der nicht mehr klebrig sein sollte.

Gib den Hefeteig in eine Schüssel, decke ihn ab und lasse ihn an einem warmen Ort mindestens 1 Stunde gehen, bis sich der Teig verdoppelt hat.

Teile den Teig danach in 6 Teile und forme mit der Hand kleine Fladen.

Pinsele diese von beiden Seiten mit Öl ein. Backe sie nacheinander bei 200 °C im Airfryer für 8-10 Minuten.

Verrühre den Quark mit Crème fraîche und der gehackten Petersilie sowie Salz und Pfeffer. Schäle den Knoblauch, presse ihn aus 🛒 und rühre ihn unter die Creme.

Bestreiche die fertigen Langos mit Knoblauchcreme und streue geriebenen Käse drüber.

