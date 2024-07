Eine unverzichtbare Komponente in der italienischen Küche ist zweifellos Knoblauch, der nahezu jedes Gericht perfektioniert. Sobald Knoblauch auf heißes Olivenöl in der Pfanne trifft, könnte selbst ein Feinschmecker vor Freude beinahe in Tränen ausbrechen. Ebenso beliebt wie Knoblauch ist in der italienischen Kulinarik die Lasagne. Da wir beide Elemente gleichermaßen schätzen, haben wir in unserem folgenden Rezept diese beiden Geschmacksrichtungen erfolgreich kombiniert. Heute steht Lasagnesuppe im Knoblauchbrot auf dem Speiseplan.

Bei der Lasagnesuppe landet alles in einem Topf

Eine herzhafte, würzige Suppe mit allen Zutaten, die zu einer klassischen Lasagne gehören. Aber keine Sorge, hier gibt es keine endlosen Schichten zu schichten – alles landet direkt in einem Topf, um den Kochstress zu minimieren. Warum also diese kreative Variante? Nun, zum einen spart sie Zeit und zum anderen sorgt sie für bewundernde Blicke bei deiner Familie oder deinen Gästen.

Zum Servieren kannst du den Deckel wieder aufs Brot setzen. Wenn der Deckel entfernt wird, strömt ein unwiderstehlicher Duft aus dem Brot und deinen Gästen läuft sofort das Wasser im Mund zusammen. Diese Lasagnesuppe im Knoblauchbrot ist einfach der Hammer! Lasagne kann man nicht nur im Brot als Suppe genießen, sondern auch in einer Paprika. Wie das funktioniert, siehst du im folgenden Rezept: Mini-Lasagne in Paprikaschoten.