So lecker schmeckt Lauch, wenn man ihn in der Heißluftfritteuse zubereitet

Wer ein Essen plant, sollte immer auch genügend Zeit in die Auswahl passender Beilagen investieren. Denn sie machen ein Menü erst komplett. Wir haben uns kürzlich in Lauch aus der Heißluftfritteuse verliebt. Der ist leicht gezaubert und trotz der simplen Zubereitung und Zutaten ein echter Leckerbissen.

So machst du Lauch in der Heißluftfritteuse

Um Lauch aus der Heißluftfritteuse zuzubereiten, brauchst du nur eine Handvoll Zutaten. Davon ist keine außergewöhnlich, sodass du sie schnell beisammen hast. Du findest die Produkte in jedem herkömmlichen Supermarkt oder Discounter, kannst aber selbstverständlich auch auf dem Wochenmarkt bummeln gehen.

Neben Lauch brauchen wir noch eine Zitrone – oder Zitronensaft aus der Flasche –, ein wenig Olivenöl, Knoblauchgranulat, Salz und Pfeffer sowie Haselnüsse. Und schon kann es losgehen: Wir beginnen mit dem Lauch, den wir gründlich waschen und putzen. Dabei achten wir darauf, auch die Zwischenräume auszuspülen, weil sich dort manchmal noch etwas Schmutz versteckt. Im Anschluss schneiden wir die Stangen in grobe Stücke. Wer mag, kann sie aber genauso gut in Ringe schneiden. Danach rühren wir aus Zitronensaft, Olivenöl und Knoblauchpulver eine schnelle Marinade an, die wir mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Marinade gießen wir über den Lauch und vermengen ihn gut damit. Die Stücken sollten nämlich alle gleichmäßig und rundherum damit bedeckt sein. Dann können sie auch schon in den Airfryer. Während der Lauch in der Heißluftfritteuse geröstet wird, hacken wir Haselnüsse und geben sie für ein paar Minuten ohne zusätzliches Fett in eine Pfanne, um sie vor dem Servieren noch über das Gemüse zu streuen.

Manchmal essen wir den Lauch aus der Heißluftfritteuse übrigens auch als Hauptspeise. Dann schneiden wir einfach etwas frisches Baguette dazu auf. Probier’s mal aus!

Lauch aus der Heißluftfritteuse Franziska 4.37 ( 63 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien 1 Heißluftfritteuse Zutaten 1x 2x 3x 4 Stangen Lauch

1 Zitrone

1 EL Olivenöl

1/2 TL Knoblauchgranulat

Salz und Pfeffer

2 Handvoll Haselnüsse Zubereitung Wasche und putze den Lauch gründlich und schneide ihn in Stücke oder Ringe.

Presse die Zitrone aus. Verrühre den Saft mit dem Öl und dem Knoblauchgranulat und würde die Marinade mit Salz und Pfeffer.

Gieße die Marinade über die Lauchstücke und vermenge alles gut.

Backe den Lauch in der Heißluftfritteuse bei 200 °C für 7-10 Minuten.

Hacke derweil die Haselnüsse und röste sie ohne Fett in einer Pfanne an. Bestreue den Lauch vor dem Servieren damit.

