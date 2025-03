Verwandle Lauch in diese leckere Lauchcremesuppe

So langsam verabschiedet sich der Winter und der Frühling gibt schon einen kleinen Vorgeschmack auf wärmere Tage. Und auch wenn heiße Suppen traditionell eher in der kalten Jahreszeit bevorzugt gegessen werden, bedeutet das nicht, dass sie jetzt nicht trotzdem schmecken. Eine Suppe, die wir aktuell besonders gerne essen, ist diese einfache und köstliche Lauchcremesuppe mit knusprigen Croûtons.

Rezept für Lauchcremesuppe mit Croûtons

Wenn es ein Gemüse gibt, das mit Suppen und Eintöpfen in Verbindung gebracht wird, dann ist es der Lauch. Mit seiner Mischung aus milden und leicht scharfen Aromen verleiht er jeder Suppe ein ganz besonders Aroma, so auch unserer Lauchcremesuppe.

Die Zubereitung der Lauchcremesuppe ist mehr als einfach. Bevor es aber losgeht, wäschst du den Lauch gründlich, da sich zwischen den Schichten des Gemüses gern Sand versteckt. Entferne die Endstücke und wenn nötig auch die äußere Blattschicht des Lauchs. Schneide ihn dann in Stücke.

Die Kartoffeln schälst du und schneidest sie in Würfel, ebenso Knoblauch und Zwiebel, die du abziehst, fein hackst und in einem Topf mit heißem Öl glasig andünstest. Füge den Lauch und die Kartoffeln hinzu und brate das Gemüse kurz mit an. Lösche alles mit der Brühe ab und lass die Suppe anschließend etwa 20 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln, bis die Kartoffeln weich sind. In der Zwischenzeit kannst du schon mal die Croûtons vorbereiten. Schneide dafür Toastbrot oder ein anderes Brot deiner Wahl in gleichmäßige Würfel und brate sie in einer Pfanne mit heißem Olivenöl goldbraun an.

Sind die Kartoffeln gar, pürierst du die Suppe gut durch, bis sie eine glatte, cremige Konsistenz hat. Gieße noch die Sahne hinzu und schmecke mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss ab. Danach kannst du die Suppe mit den Croûtons servieren.

