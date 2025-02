Rezept für Laugenbrötchen wie vom Bäcker

Ich liebe Laugengebäck! Wenn ich mir am Wochenende morgens beim Bäcker frische Brötchen hole, ist immer auch ein Laugenbrötchen dabei. Manchmal packt mich aber auch die Lust und dann mache ich die kleinen Backwaren einfach selbst. Das gelingt leichter, als man denkt, und schmeckt allein, weil man es selbst gebacken hat, schon besser als aus der Bäckerei.

Rezept für Laugenbrötchen: frisch gebacken ein Genuss

Um Laugenbrötchen zu backen, braucht man nur wenige Zutaten. Neben typischen Backprodukten wie Mehl, Zucker, Hefe und Salz steht außerdem Natron auf der Liste. Das benötigt man später für die Lauge, in der die noch rohen Brötchen getränkt werden. Aber der Reihe nach:

Zunächst musst du Mehl und Salz mischen und den Mix in eine Schüssel sieben. Im Anschluss wird ein halber Würfel Hefe zusammen mit etwas Zucker in lauwarmem Wasser aufgelöst. Forme eine Mulde ins Mehl und gieße das Hefewasser hinein. Lass das Ganze etwa fünf Minuten lang stehen und beginne dann, das Mehl vom Rand her einzuarbeiten und alles zu einem glatten Teig zu kneten. Dieser darf danach erst einmal zugedeckt für eine halbe Stunde an einem warmen Ort ruhen.

Tipp: Ich stelle die Schüssel mit dem Teig zum Gehen gern entweder in den Ofen, denn dort ist der Teig vor Zugluft geschützt. Es klappt aber auch, die Schüssel auf die leicht eingeschaltete Heizung zu stellen. Hefeteig mag es nämlich nicht nur windgeschützt, sondern auch warm.

Nun kannst du den Teig zu sechs gleich großen Brötchen formen. Damit daraus Laugenbrötchen werden, müssen die Teiglinge eine weitere halbe Stunde ruhen und dann in Laugenwasser für 30 Sekunden ziehen. Lege sie am besten mit einer Schöpfkelle hinein und nimm sie damit auch wieder heraus. Vor dem Backen schneidest du nur noch vorsichtig die Oberfläche ein und schiebst du Laugenbrötchen abschließend in den Ofen.

Hast du Gefallen an selbst gebackenen Köstlichkeiten fürs Frühstück gefunden, schmecken dir sicher auch diese Haferflocken-Stangen oder diese Dinkel-Buttermilch-Brötchen. Oder wie wäre es mit knusprigen Roggenbrötchen? Ich wünsche dir viel Spaß und einen guten Appetit!