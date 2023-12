Eigentlich soll die Adventszeit ja besinnlich und entspannt sein. Man soll sich Momente der Ruhe gönnen, um das Jahr zu reflektieren und mit den Liebsten zusammen zu sein. Aber wie schafft man es, zwischen all den Weihnachtsmarktbesuchen, den Geschenke-Shopping-Marathons und weiteren To-dos überhaupt, sich diese kleinen Auszeiten aus dem Festtagsalltag zu nehmen? Indem man sich beispielsweise gleich morgens mit einem guten Frühstück, wie unseren Lebkuchen-Pancakes, verwöhnt. Lade am besten gleich noch die Familie ein, sich deiner Alltagsflucht anzuschließen. Wie sagt man doch so schön: The more, the merrier.

Rezept für schokoladige Lebkuchen-Pancakes

So ein Stapel Lebkuchen-Pancakes lässt einen ganz automatisch entschleunigen. Schon bei der Zubereitung vergisst man den hektischen Vorweihnachtstrubel, wenn man den Schneebesen schwingt oder die Äpfel schnippelt – Kochen kann wirklich meditativ sein.

Lass dein Handy noch im Flugmodus und sieh dich stattdessen daran satt, wie die Pancakes fluffig hochbacken. Vergiss für einen Moment die Aufgaben des Tages und erfreue dich stattdessen an dem verführerischen Duft, der jetzt deine Küche erfüllt. Die Lebkuchen-Pancakes schmecken schon jetzt in der Adventszeit und noch einmal doppelt so gut beim gemütlichen Brunch am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag.

Wenn du dich morgen noch einmal zu einem besinnlichen Frühstück ermuntern möchtest, bereite dir doch als Nächstes unsere Bratapfel-Toasts oder unsere Bratapfel-Pfannkuchen zu. Die sind ebenfalls leicht gemacht und unglaublich lecker!

Übrigens: Du musst das Lebkuchengewürz für die Pfannkuchen nicht zwingend selbst herstellen. Wer Zeit sparen möchte, kauft es einfach im Supermarkt. Dort findest du es jetzt im Dezember im Gewürzregal. Entscheidest du dich aber doch, es mit der eigenen Herstellung zu probieren – es ist wirklich nicht schwer und dauert nur wenige Minuten –, mach gleich etwas mehr und verschenke es als DIY-Präsent aus der Küche.