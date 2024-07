5 leckere Sommercocktails, die du noch nicht kennst, aber jetzt probieren solltest

Wenn die Abende mit lauen Temperaturen viel zu schön sind, um sie drinnen zu verbringen, schlägt die große Stunde der Gärten, Balkons und Parks. In geselliger Runde oder kleinem Kreis sitzt man zusammen, genießt die letzten Sonnenstrahlen und den anschließenden Sonnenuntergang. Diese Momente sind es, die uns später durch die kalten Wintermonate bringen, in schöner Erinnerung und voller Vorfreude auf den nächsten Frühling. Immer mit dabei: ein leckerer Sommercocktail. Und auch, wenn wir Aperol und Co. lieben: Es darf auch gerne mal ein neuer Drink ins Glas. Wie wäre es mit einer von diesen leckeren Ideen?

5 Sommercocktails für laue Abende auf dem Balkon

Es gibt Cocktailklassiker, die immer schmecken. Ob auf Basis von Gin oder Wodka, Rum oder Whisky – traditionelle Drinks haben nicht umsonst eine große Fangemeinschaft. Und dennoch tauchen immer wieder Kreationen auf, die überraschen und für frischen Wind im Cocktailglas sorgen. Wir stellen dir unsere aktuellen fünf Lieblinge vor.

1. Affogato Espresso Martini

Der Espresso Martini ist so ein Klassiker, wie wir sie eben beschrieben haben. Der Affogato Espresso Martini ist eine frische, süße und vor allem sommerliche Interpretation des Cocktails mit Kaffee. Er wird mit einer Kugel Eis serviert und erinnert dadurch fast schon an ein Dessert. Verdient einer unserer liebsten Sommercocktails!

2. Lillet Ruby

Der Lillet Ruby ist uns in diesem Sommer schon einige Male begegnet und besitzt das Potenzial, das Trend-Getränk des Sommers zu werden. Er hat alles, was es dafür braucht: frische Erdbeeren, die auf das feine Aroma von Vanille treffen und mit Lillet Rosé abgerundet werden. Wir sind verliebt!

3. Earl Grey Gin Tonic

Dieser Sommercocktail ist die ideale Wahl für alle, denen sahnige, süße Cocktails zu mächtig sind. Der Earl Grey Gin Tonic lockt mit herben Nuancen von schwarzem Tee und bitterem Tonic Water. Ein Spritzer Zitrone und aromatischer Gin fügen sich harmonisch in diese Geschmackskomposition ein.

4. Aperol Paloma

Ganz verwehren können wir uns dem Aperol auch in dieser Bestenliste nicht. Und wollen es auch gar nicht, denn wir lieben ihn wie eh und je. Dieses Jahr begeistert er uns in Form des Aperol Palomas. Der hat ordentlich Wumms und besteht neben Aperol auch noch aus Tequila und Orangenlikör. Nichts für schwache Gemüter also, und trotzdem absolut empfehlenswert!

5. Averna Sour

Dieser Sommercocktail zeichnet sich durch intensive Kräuteraromen aus. Das liegt am italienischen Likör Averna, der die Basis für dieses komplexe Getränk legt. Ein Mix von Kräutern, Wurzeln und ätherischen Ölen trifft auf frisch gepressten Zitronensaft und einen Hauch Süße. Spannend!