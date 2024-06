Lillet Ruby: Aperol und Lillet Wild Berry waren gestern

Hast du schonmal etwas vom Lillet Ruby gehört? Wenn nicht, ändert sich das jetzt! Wir zeigen dir, wie du das neue Trend-Getränk im Handumdrehen hinbekommst. Hier kommt einiges zusammen: frische Erdbeere, leichte Vanille und der typische Geschmack von Lillet Rosé.

Ein Lillet Ruby ist alles, was du an warmen Sommerabenden brauchst

Den Drink „Lillet Wildberry“ kennst du bestimmt schon. Durch den (fast) gleichnamigen Song von Nina Chuba erreichte das Getränk vorletztes Jahr ein richtiges Comeback. Doch wie sieht es diesen Sommer aus? Wir finden, so langsam könnte etwas Neues her. Deswegen trinken wir nur noch Lillet Ruby. Die Zubereitung ist einfacher, als du denkst.

Alles, was du brauchst, ist der leckere Lillet Rosé und eine fruchtige Note. In diesem Fall haben wir uns ans Lillet Originalrezept gehalten und für Erdbeersirup und Zitronensaft entschieden. Wenn diese tollen Aromen schon vermischt sind, kommt ein kleines Highlight: frische Vanille! Das macht diesen Cocktail sehr hochwertig und einfach unvergleichlich lecker. Als Topping kommen noch frische Erdbeeren dazu, die runden das Ganze ab und sind am Ende ein süßer Snack in deinem Glas.

Wichtig bei diesem Rezept: Geduld! Lass alles für mindestens eine Stunde im Kühlschrank ziehen, am besten bereitest du eine Karaffe vor. Wenn die Party losgehen kann, wird der Lillet Ruby mit Sodawasser frisch aufgefüllt und mit Eiswürfeln serviert. Ein paar Erdbeeren und Zitrone dürfen als Deko natürlich nicht fehlen. Dieser Cocktail sieht nicht nur richtig toll aus, er schmeckt gleich noch viel besser.

Lass dir dieses Rezept unter keinen Umständen entgehen. Du hast eine Cocktail-Party geplant? Sehr gut, hier sind noch weitere Ideen, was du deinen Gästen servieren kannst. Probiere doch mal den Solero Cocktail. Der schmeckt wie das Kult-Eis! Oder lieber etwas herber? Dann ist der Negroni das Richtige. Ein bittersüßer Cocktail-Klassiker zum Aperitif. Und mit einem Limoncello Spritz kannst du auf deiner Party auch nichts falsch machen.