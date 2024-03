Negroni: bittersüßer Cocktail-Klassiker zum Aperitif

Nicht zu süß, nicht zu schwer, nicht zu viele Zutaten: Das sind die Voraussetzungen für einen gelungenen Aperitif. Schließlich soll der Cocktail den Appetit anregen und nicht schon satt machen. Es gibt einige bekannte Aperitif-Cocktails, aber allen voran ist der Negroni einer der beliebtesten. Wir zeigen dir, wie du einen richtig leckeren Negroni mixt!

Negroni: Kaum ein Cocktail ist beliebter

Negroni ist einer der großen italienischen Cocktail-Klassiker und heutzutage der am meisten bestellte Cocktail der Welt. Er ist bekannt für seine hellrote Farbe und seinen bittersüßen Geschmack. Seine Zutaten sind simpel: Er besteht zu gleichen Teilen aus Gin, rotem Wermut und Campari, einen italienischen Bitterlikör. Es wird vermutet, dass der Drink seit den 1920er-Jahren im Umlauf ist. Eine Geschichte über seine Herkunft besagt, dass der Graf Camillo Negroni ihn in einer Bar in Florenz erfand, als er einen Americano-Cocktail, der aus Wermut, Campari und Soda besteht, bestellte und das Soda durch Gin ersetzte. Ein Cocktail-Klassiker ward geboren.

Mit der Zeit nahm die Qualität der Zutaten zu und heute gibt es kaum einen Cocktail, der so beliebt ist wie der Negroni. Bekannte Schauspieler bereiten ihn öffentlich auf Instagram zu, Barkeeper empfehlen ihn ihren Gästen und es gibt Clubs von Negroni-Kennern, die sich durch verschiedene Marken der Zutaten probieren. Unser Rezept gibt dir keine Marken vor, verwende einfach die, die du kennst und magst oder probiere neue aus!

Die Zubereitung eines Negroni ist einfach: Du gießt die Zutaten in gleichen Anteilen in ein gekühltes Glas auf Eis, rührst vorsichtig um und garnierst das Ganze mit einer Orangenschale. Diese drehst du ein, sodass die ätherischen Öle austreten, fährst damit einmal über den Glasrand und legst sie dann mit in den Drink. Stelle sicher, dass du eine Bio-Orange verwendest, damit du keine Pestizide zu dir nimmst.

Willst du deinem Negroni einen persönlichen Touch geben, probiere ihn doch mal mit einem selbstgemachten Gin. Hier auf Leckerschmecker findest du zudem weitere Cocktail-Klassiker, wie den Whiskey Sour. Der Kult-Cocktail besteht aus nur drei Zutaten und ist ein perfekter After-Dinner-Drink. Suchst du etwas Aufputschendes für deine Partynacht, bereite dir einen Irish Coffee zu. Na dann Prost!