Versüße dir den Sommer mit Lemon-Curd-Cookies

Mit ihrer leuchtend gelben Füllung sind diese Kekse perfekt für den Sommer. Und auch ihr Geschmack erinnert an Urlaub in Italien und schöne Stunden am Meer. Die Rede ist von Lemon-Curd-Cookies.

Einfaches Rezept für Lemon-Curd-Cookies

Diese himmlischen Kekse verbinden die leicht säuerliche Frische von Zitronencreme mit einem buttrigen Keksboden und schmecken sowohl zum Kaffee als auch als Dessert und süßer Snack für zwischendurch.

Lemon Curd hat seine Ursprünge in Großbritannien. Dort tauchte er erstmals im 19. Jahrhundert auf und wurde traditionell als Füllung für Torten und Gebäck sowie als Brotaufstrich gegessen. Die Creme ist noch heute ein klassischer Bestandteil des englischen Afternoon Tea, bei dem sie oft zusammen mit Scones und Clotted Cream serviert wird.

Die leicht säuerliche Zitronencreme besteht aus frischem Zitronensaft, Zucker, Eiern und Butter. Die Zutaten werden vorsichtig erhitzt und so lange gerührt, bis die Mischung eindickt und eine cremige Konsistenz erreicht. In gut sortierten Supermärkten oder in englischen Läden kannst du fertigen Lemon Curd kaufen.

Mit ihrer feinen Zitronennote und ihrem Aussehen bringen die Lemon-Curd-Cookies Sonnenschein auf den Teller. Sie sind ein optischer Hingucker und jeder greift bei ihnen gern zu.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Du kannst nicht genug vom leckeren Zitronenaroma bekommen? Dann sind die folgenden Rezepte sicherlich auch was für dich. Das cremige Zitronen-Tiramisu ist ein ebenso sommerlicher Genuss wie die Kekse. Und auch die Zitronenschnitten schmecken frisch und nach Sommer, Sonne, Sonnenschein. Köstliche Kuchen im Mini-Format sind die Lemon Curd Tartelettes.

Lemon-Curd-Cookies Anke 2.84 ( 12 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 12 Minuten Min. Kühlzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 57 Minuten Min. Portionen 30 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Keksteig: 250 g Mehl

75 g Puderzucker

geriebene Schale einer unbehandelten Zitrone

150 g kalte Butter in Würfeln

2 Eigelbe Für den Lemon Curd: 2 Eier raumtemperiert

2 Eigelbe raumtemperiert

225 g Zucker

Abrieb einer Bio-Zitrone

125 ml frisch gepresster Zitronensaft

150 g kalte Butter in kleinen Würfeln Außerdem: Puderzucker Zubereitung Gib Mehl, Puderzucker, Zitronenschale und Butterwürfel für den Keksteig in eine Schüssel und verknete die Zutaten miteinander.

Jetzt kommen die Eigelbe dazu. Forme den Teig erst zu einer Kugel und dann zu einer Rolle.

Wickele den Teig in Frischhaltefolie ein und lege ihn für 30 Minuten in den Kühlschrank.

Bereite in der Zwischenzeit den Lemon Curd zu. Gib Eier, Eigelbe, Zucker, Zitronenabrieb und -saft in einen Topf und bringe die Mischung langsam zum Köcheln. Lass sie 2 Minuten kochen, rühre dabei ständig um.

Drehe die Temperatur herunter und gib nach und nach die Butterwürfel hinein. Lass sie komplett schmelzen und erhöhe die Temperatur dann wieder. Lass die Masse weitere 5 Minuten kochen, rühre dabei dauerhaft um.

Sobald er eindickt, ist der Lemon Curd fertig.

Streiche ihn danach durch ein feines Sieb 🛒 und lass ihn abkühlen. Decke ihn mit Frischhaltefolie ab, damit sich keine Haut bildet.

Lege ein Backblech mit Backpapier aus und heize den Ofen auf 180 °C Umluft vor.

Hole den Teig aus dem Kühlschrank und schneide walnussgroße Portionen ab. Rolle diese zu Kugeln und lege sie aufs Blech. Forme mit dem Daumen eine kleine Mulde in jedem Keks. Wenn das Blech voll ist, legst du den restlichen Teig wieder in den Kühlschrank.

Fülle in jede Kuhle etwas von dem Lemon Curd hinein und backe die Cookies etwa 12 Minuten. Verfahre mit dem restlichen Teig und Lemon Curd so.

Bestreue die abgekühlten Lemon-Curd-Cookies mit Puderzucker.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.