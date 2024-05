Limetten-Salz-Mandeln: leckerer Snack zum Selbermachen

Ich bin total verrückt nach salzigen Snacks. Chips und Co. liebe ich! Vor allem die Liebe zu gesalzenen Nüssen habe ich meinem Vater zu verdanken, der darauf ebenso abfährt wie ich. Neulich machte ich mir das erste Mal eine Portion Limetten-Salz-Mandeln. Die war schneller aufgefuttert, als die Mandeln im Ofen waren, so lecker haben sie geschmeckt.

Limetten-Salz-Mandeln: perfekt zum Snacken

Als ich vor einiger Zeit für ein paar Cocktails eine Bar mit Freunden besuchte, wurden uns zu den Getränken einige Snacks gereicht. Neben Knoblauch-Popcorn gab es Limetten-Salz-Mandeln. Die waren so lecker, das wir sie innerhalb weniger Minuten aufgegessen hatten und uns der Kellner einen Nachschlag brachte.

Ich wollte die Limetten-Salz-Mandeln unbedingt auch mal zu Hause snacken, sodass ich mich an einen Selbstversuch wagte. Ich erhitzte Wasser und Salz und legte ungeschälte Mandeln darin für 20 Minuten ein.

Anschließend ließ ich sie abtropfen und vermengte sie mit Limettensaft. Danach ging es für die Mandeln auf ein Backblech und darauf in den Ofen. Ich konnte es kaum erwarten, die erste der Limetten-Salz-Mandeln zu probieren, musste mich aber noch ein wenig gedulden, bis sie abgekühlt waren. Da ich an dem Abend zu ein paar Drinks auf dem Balkon meiner Nachbarin eingeladen war, brachte ich den salzigen Snack als Gastgeschenk mit. Als wir das erste Stück in den Mund steckten, konnten wir beide kaum glauben, wie gut es schmeckte!

So einfach kann man also kleine Knabbereien selbst herstellen. Ebenso lecker sind Chips aus Kartoffelschalen. Sie zeigen, wie lecker die Zero-Waste-Küche sein kann und dass aus vermeintlichem Abfalls echte Leckereien entstehen können. Aber auch Parmesan-Chips und knusprige Nudel-Chips lassen wir uns gerne munden. Diese und weitere Snack-Ideen sind perfekt für spannende TV-Abende und gemütliche Runden mit den Liebsten. Guten Appetit!