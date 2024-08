Diese Limettencreme mit Pflaumenkompott ist das perfekte Schichtdessert im Glas

Dieser Nachtisch schmeckt spritzig, frisch und extra cremig: Wir sind ganz verrückt nach dieser Limettencreme mit Pflaumenkompott und Müsli, die als Schichtdessert im Glas serviert wird. Wer Lust auf eine spätsommerliche Süßspeise hat, die ein gelungenes Dinner abrunden soll, ist soeben fündig geworden.

Rezept für Limettencreme mit Pflaumenkompott: süßer Dessert-Traum

Aber die Limettencreme mit Pflaumenkompott schmeckt nicht nur als Nachspeise. Auch als Frühstück macht sie eine gute Figur. Und das Beste: Sie lässt sich wunderbar vorbereiten, sodass du morgens nur noch den Kühlschrank öffnen und das süße Frühstück herausholen musst.

Ein Tipp: Möchtest du die Limettencreme mit Pflaumenkompott morgens genießen, aber bereits am Vorabend zaubern, dann empfehlen wir dir, das Müsli erst kurz vor dem Verzehr ins Glas zu füllen. Andernfalls wird es zu weich und verliert seinen herrlichen Crunch.

Gut zu wissen: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Pflaumen und Zwetschgen – gibt es überhaupt einen? Wir haben uns der Frage in unserem Leckerwissen gewidmet.

Um die Limettencreme mit Pflaumenkompott zuzubereiten, startest du am besten mit dem Kompott, dann kann dieses noch etwas abkühlen, während du dich der Creme widmest. Wasche dafür zunächst die Pflaumen, entferne die Steine und schneide das Fruchtfleisch klein. Dieses wird zusammen mit etwas Wasser, Zitronensaft, Zimt und Zucker gekocht. Ist das Kompott fertig, ziehe es vom Herd und fülle es am besten in eine große Schüssel um. So kann es schneller abkühlen.

Derweil hast du Zeit für die Limettencreme. Wasche dafür die Limetten, reibe die Schale ab und presse den Saft aus. Du solltest Bio-Früchte verwenden, denn sie wurden nicht mit bedenklichen Pestiziden behandelt. So kannst du die Schale bedenkenlos verwenden. Zusammen mit Naturjoghurt, Quark, aufgeschlagener Sahne und etwas Agavendicksaft wird daraus eine luftige Creme. Oh, wir freuen uns jetzt schon auf den ersten Löffel!

Jetzt musst du das Dessert nur noch schichten: Fülle etwas Müsli, dann die Creme und anschließend das Kompott in vier hübsche Gläser. Garniere das Ganze mit geviertelten Pflaumen und genieße die süße Speise.

Übrigens: Bei uns findest du jede Menge weiterer leckerer Dessert-Ideen. Wie wäre es mit einem Schoko-Orangen-Trifle, einem Tiramisu im Glas oder dem Schichtdessert Wilde Hilde mit Erdbeeren? Alle schmecken nicht nur fantastisch, sondern sehen auch fabelhaft aus. Probier’s aus!