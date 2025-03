Linsen-Salat mit gerösteten Karotten und Feta: leckerer Frühlingsgenuss

Mit großen Schritten geht es Richtung Frühling. An den längeren Tagen merken wir es schon. Damit dich in diesem Jahr die berühmte Frühjahrsmüdigkeit nicht zu hart trifft, liefern dir frische und gesunde Salate wie dieser Linsen-Salat mit gerösteten Karotten und Feta nicht nur eine geballte Power an Vitaminen und Mineralien, sondern auch ein Feuerwerk an Aromen.

Linsen-Salat mit gerösteten Karotten und Feta: gesund und lecker in den Frühling

Ob zum Lunch in der Mittagspause, als leichtes Abendessen oder einfach mal zwischendurch: Salate machen satt und versorgen dich mit gesunden Inhaltsstoffen wie Vitaminen, Mineralien, Ballaststoffen und Proteinen. Ein richtiges Kraftpaket ist da unser Linsen-Salat mit gerösteten Karotten und Feta. Der bietet dir neben proteinreichen und sattmachenden Linsen, mit Babyspinat außerdem ein frisches Grün, mit gerösteten Karotten ganz viel Aroma und mit Feta eine ordentliche Portion Würze. Ein ganzer Strauß Vitamine und Mineralstoffe ist ebenfalls dabei. So stecken in Linsen unter anderem Magnesium, Kalium, Selen und Zink oder in Babyspinat Vitamin C und Beta-Carotin, um nur einige zu nennen.

Beim Linsen-Salat mit gerösteten Karotten und Feta dreht sich aber nicht alles um Vitamine und Co., auch der Geschmack und das Zusammenspiel unterschiedlicher Texturen überzeugen. Während die gerösteten Karotten eine leichte karamellisierte Note ins Spiel bringen, bilden die Linsen eine leicht nussige Basis. Der Spinat verleiht dem ganzen eine frische und der Feta die Würze. Abgerundet wird alles durch ein Balsamico-Dressing, das eine leichte Säure mitbringt.

Für den Salat müssen zunächst die Linsen gründlich gewaschen und dann gekocht werden. Achte darauf, dass die weich, aber noch bissfest sind. Währenddessen schälst du die Karotten, schneidest sie in Stücke und marinierst sie mit Olivenöl, Salz und Pfeffer. Gib sie auf ein mit Backpapier 🛒 ausgelegtes Blech und backe sie im Ofen goldbraun. In der Zwischenzeit wäschst du den Spinat, zerbröselst den Feta und rührst das Dressing an. Sind Linsen und Möhren gar, vermengst du alle Zutaten in einer Schüssel und gießt das Dressing darüber. Serviere den Salat direkt und lass dir dazu eine Scheibe Brot schmecken.

Möchtest du gesund und lecker in den Frühling starten, sind unsere anderen Salatideen perfekt für dich. Probiere unbedingt auch mal einen Rosenkohl-Salat mit Himbeerdressing, einen Salat mit Orzo-Nudeln, Orangen und Mozzarella oder einen Weiße-Bohnen-Thunfisch-Salat. Noch nicht das passende dabei? Dann hilft dir unser Koch-Bot gerne bei der Auswahl.

Linsen-Salat mit gerösteten Karotten und Feta Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Salat: 150 g braune Linsen

4 Karotten

2 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

200 g Babyspinat

150 g Feta Für das Balsamico-Dressing: 3 EL Balsamico-Essig

4 EL Olivenöl

1 TL Honig

1 TL Dijon-Senf

Salz und Pfeffer Zubereitung Spüle die Linsen unter kaltem Wasser ab. Koche sie in einem Topf mit der doppelten Menge Wasser bei niedriger Hitze für 20 Minuten weich. Gieße das Wasser anschließend ab und stelle die Linsen beiseite.

Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Schäle die Karotten und schneide sie grob in Stücke. Vermenge diese mit Olivenöl, Salz und Pfeffer. Verteile sie auf einem mit Backpapier ausgelegtem Backblech und röste sie für 20 Minuten, bis sie leicht goldbraun sind.

Wasche den Spinat und tupfe ihn trocken. Zerbrösle der Feta in kleine Stücke.

Verrühre für das Dressing Balsamico-Essig, Olivenöl, Honig und Dijon-Senf miteinander. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Verteile den Spinat in einer Schüssel und füge die gegarten Linsen und gerösteten Karotten hinzu. Streue den Feta über den Salat und gieße das Dressing darüber. Vermenge alle Zutaten vorsichtig miteinander und serviere den Linsen-Salat mit gerösteten Karotten und Feta zusammen mit frischem Sauerteigbrot.

