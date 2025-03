Unsere Linsen-Spinatsuppe wärmt dich wunderbar von innen

Noch sind die Tage kalt und der Frühling lässt ein wenig auf sich warten. Auch wenn wir Suppe zu jeder Jahreszeit genießen können, ist sie besonders an frostigen Tagen eine gute Wahl. Diese Linsen-Spinatsuppe kochst du ganz schnell nach und hast dann ein wunderbar wärmendes Gericht vor dir. Einfach herrlich!

Würzige Linsen-Spinatsuppe gelingt wirklich jedem

Einfacher kann eine Suppe nicht sein. Und diese aromatische Linsen-Spinatsuppe erfüllt natürlich alle Punkte, die man bei einer Suppe abhaken muss: Sie ist wärmend, nahrhaft und voller gesunder Zutaten.

Die Kombination aus roten Linsen, würzigem Kreuzkümmel und frischem Koriander entführt deine Geschmacksknospen in eine Welt voller wunderbarer Aromen. Die Karotten und Kichererbsen sorgen dafür, dass du angenehm gesättigt wirst. Also schnapp dir einen Löffel und mach dich bereit für Wohlfühlessen aus der Schüssel.

Zuerst musst du das Gemüse vorbereiten. Schäle dafür die Zwiebeln, Knoblauchzehen und Karotten und schneide alles in feine Würfel. Brate die vorbereiteten Zutaten zusammen in einem großen Topf an. Nachdem du auch die Linsen und den Kreuzkümmel dazugegeben hast, wird alles mit der Gemüsebrühe abgelöscht.

Lass es eine Weile köcheln, bis die Linsen weich sind, bevor du die Suppe leicht pürierst. Püriere sie dabei aber nicht vollständig, sondern lass bewusst einige Karottenstücke und Linsen übrig.

Gieße die restlichen Zutaten hinzu, schmecke die Suppe noch einmal ab und das war es auch schon. Ging doch wirklich schnell, nicht wahr? Guten Appetit!

