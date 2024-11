Linsen-Süßkartoffel-Salat: gesunder Sattmacher

In der Zeit rund um Weihnachten haben nicht nur bei uns Plätzchen und Glühwein Hochkonjunktur. Da darf es zwischendurch gern auch mal etwas Gesundes geben. So wie diesen schnellen Linsen-Süßkartoffel-Salat. Der macht satt und liefert auch noch viele Vitamine – perfekt für die kalte Jahreszeit.

Einfaches Rezept für Linsen-Süßkartoffel-Salat

Dieser Linsen-Süßkartoffel-Salat steckt voller guter Sachen. Ein paar Beispiele gefällig? Kein Problem. Beginnen wir mit den Linsen. Die kleine Hülsenfrucht ist nicht nur reich an Mineralstoffen wie Kalium, Magnesium und Zink, sondern auch an Vitaminen. Hinzu kommen Ballaststoffe, die für ein langes Sättigungsgefühl sorgen. Und die Süßkartoffeln? Die sind vor allem dafür bekannt, die Darmgesundheit zu unterstützen und ebenfalls vitaminreich zu sein.

Der Salat besteht aus nur wenigen Zutaten und ist in einer knappen halben Stunde fertig. Beginne damit, die Linsen unter kaltem Wasser abzuspülen. Danach kochst du sie in einem Topf mit Salzwasser, bis sie weich, aber noch bissfest sind. Sind die Linsen auf dem Herd, schälst du die Süßkartoffeln, schneidest sie in Würfel, vermengst sie mit Olivenöl, Paprikapulver, Salz und Pfeffer und röstest sie dann im Ofen weich.

Währenddessen schneidest du die Zwiebel in Ringe und wäschst den Spinat. Auch das Dressing kannst du in der Zwischenzeit anrühren. Dafür vermengst du Zitronensaft, Olivenöl, Honig, Senf, Salz und Pfeffer in einer Schüssel und verrührst alles zu einer homogenen Masse. Danach kannst du den Salat auch schon „zusammen bauen“. Vermenge die abgekühlten Linsen mit dem Blattspinat, den Süßkartoffelwürfeln und den Zwiebeln. Gieße das Dressing darüber, vermenge alles vorsichtig und streue zum Schluss noch Cashewkerne für mehr Biss über den Salat. Magst du keine Cashews, sind andere Nüsse ebenso perfekt.

Herbstliche Salate sind perfekt, um sich auch in der kalten Jahreszeit ausreichend mit Vitaminen zu versorgen. Ebenso lecker und gesund wie unser Linsen-Süßkartoffel-Salat sind auch dieser Ofensalat mit Rote Bete und Kürbis, unser Rote-Bete-Linsen-Salat und dieser asiatische Krautsalat.