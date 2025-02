Mit diesen Loaded-Apfel-Fries kannst du Pommes schon zum Frühstück genießen

Heute gibt es Pommes rot-weiß zum Frühstück. Bei genauerem Hinsehen entpuppen sich die Pommes als Loaded-Apfel-Fries mit Joghurt und Marmelade als Topping. Leckerer und gesünder als mit dieser Frühstückskreation kannst du nicht in den Tag starten.

So gelingen die Loaded-Apfel-Fries mit Joghurt und Marmelade

Dieses Frühstück hat es in sich. Auf den ersten Blick erinnert es an einen Teller knuspriger Pommes mit Mayo und Ketchup, auf den zweiten Blick siehst du Apfelschnitze mit Joghurt und Marmelade. Bist du ein Morgenmuffel oder hast jemanden in deiner Familie, dem das Aufstehen jeden Morgen schwer fällt? Dann kann die Aussicht auf Loaded-Apfel-Fries mit Joghurt und Marmelade zum Frühstück das Aufstehen garantiert erleichtern.

Für die Loaded-Apfel-Fries brauchst du nur wenige Zutaten: Äpfel, Zitronensaft, eine Banane, ungesalzene Erdnüsse, Naturjoghurt, Erdbeermarmelade, Zimt, Honig und Puderzucker.

Aus den Äpfeln entstehen die Pommes. Dafür schälst du sie, entfernst die Kerne und schneidest sie dann in Streifen, sodass sie aussehen wie klassische Pommes frites. Beträufle sie mit etwas Zitronensaft. Das verhindert, dass die Apfelstücke an der Luft oxidieren und braun werden. Dann schneidest du die Banane in Scheiben, hackst die Erdnüsse und rührst den Joghurt mit dem Honig glatt. Verteile die Apfelstücke auf einem Teller und streue etwas Zimt 🛒 darüber. Danach kommen erst der Joghurt und anschließend ein Klecks Erdbeermarmelade darüber. Verteile noch die gehackten Erdnüsse und die Bananenscheiben auf dem Teller und streue nach Geschmack Puderzucker darüber. Fertig sind deine gesunden Loaded-Apfel-Fries rot-weiß. Sie sehen doch den verwandten Pommes aus Kartoffeln zum Verwechseln ähnlich.

Mehr Apfelgerichte zum Frühstück gesucht? Auch diese Obstpfannkuchen können wir als Start in den Tag wärmstens empfehlen. Wie wäre es mit einem Apfelauflauf mit Vanillesoße? Den kannst du sowohl zum Frühstück als auch zum Dessert genießen. Einen Joghurtkuchen mit Apfel kannst du dir ebenfalls bereits zum Frühstück gönnen.

Loaded-Apfel-Fries mit Joghurt und Marmelade Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 2 Äpfel

1/2 Zitrone

1 Banane

1 EL gehackte Erdnüsse ungesalzen

100 g Naturjoghurt

1/2 TL Honig

2 EL Erdbeermarmelade

1 Prise Zimt

Puderzucker optional Zubereitung Wasche die Äpfel, schäle sie, entferne das Kerngehäuse und schneide sie dann in Streifen in Pommes-Form. Beträufle sie mit dem Saft der halben Zitrone, um zu verhindern, dass sie braun werden.

Schäle die Banane und schneide sie in Scheiben. Hacke die Erdnüsse. Rühre den Joghurt mit dem Honig glatt.

Verteile die Apfelstreifen auf einem Teller und streue den Zimt darüber. Verteile den Joghurt über den Apfelstreifen und gib die Marmelade obendrauf. Füge die Bananenscheiben und die gehackten Erdnüsse dazu. Bestreue die Apfelpommes rot-weiß mit Puderzucker und serviere sie direkt.

