Perfekt gegarter Spargel: Aus diesen Gründen lohnt sich der Kauf eines Spargeltopfs

Von April bis Juni ist Spargel-Hochsaison – und für viele ist das ein echtes kulinarisches Highlight. Ob klassisch mit Hollandaise, als Salat oder aus dem Ofen: Der Spargel muss auf den Punkt gegart sein, damit er sein volles Aroma entfaltet. Doch in der Praxis stellt sich oft die Frage: Wie gelingt Spargel wirklich perfekt – ohne zu zerkochen oder zu zerbrechen? Ein Küchenhelfer verspricht Abhilfe: der Spargeltopf. Was sich erstmal nach einem Nischenprodukt anhört, kann in Wahrheit ein echter Gamechanger sein. Aber lohnt sich die Anschaffung eines Spargelkochtopfs wirklich?

Was ist ein Spargeltopf eigentlich?

Ein Spargeltopf ist ein hoher, schmaler Topf – meist aus Edelstahl – mit einem herausnehmbaren Garkorb. Der WMF Spargeltopf mit Glasdeckel 🛒 ist ein Paradebeispiel dafür. Der Deckel schließt dabei den Dampf ein und sorgt so für gleichmäßige Hitzeverteilung im Topf.

Lohnt sich ein Spargeltopf? Diese Gründe sprechen dafür

Vielleicht denkst du dir ja auch „Was soll an einem Spargeltopf so besonders sein?“ Ich war auch immer der Überzeugung, dass ich guten Spargel auch mit herkömmlichem Kochgeschirr zubereiten könnte. Die Gründe, die für die Anschaffung eines speziellen Spargeltopfs sprechen, haben mich dann aber doch vom Gegenteil überzeugt. Es gibt durchaus mehr Vorteile, als man auf Anhieb denkt. Neugierig? Wir verraten dir, warum sich ein Spargeltopf für dich lohnen könnte.

Perfekte Garmethode für Spargel

Der große Vorteil an einem Spargeltopf: Du kannst den Spargel einfach aufrecht in den Topf stellen. Damit sparst du dir zum einen Zeit, weil du den Spargel nicht erst noch entsprechend zuschneiden musst, damit er in den Topf passt. Zum anderen sorgt die Zubereitung in einem speziellen Topf wie dem WMF Spargeltopf 🛒 dafür, dass die Stangen gleichmäßig gegart werden können, ohne dass die zarten und empfindlichen Spitzen mit dem kochenden Wasser in Berührung kommen. Damit wird der Geschmack und die Textur bewahrt. Kein labbriger oder zerkochter Spargel mehr! Ein weiterer Vorteil: Mehr Vitamine und Nährstoffe bleiben erhalten.

Im Spargeltopf kochen: multifunktionale Verwendung

Die Spargelsaison ist vorbei und der Spargeltopf verschwindet direkt wieder in der Versenkung? Das muss nicht sein! Denn auch wenn dieser spezielle Kochtopf extra für die Zubereitung von Spargel konzipiert wurde, kann man darin auch noch andere Dinge garen. Vor allem Pasta wie Spaghetti oder Linguine lassen sich damit perfekt al dente kochen. Genau wie den Spargel kann man die langen Nudeln einfach in den Topf stellen. Kein Zerbrechen nötig! Auch für Kartoffeln, Brokkoli, Blumenkohl und weiteres Gemüse eignet sich ein Spargeltopf hervorragend.

Spargeltopf: Effizient und platzsparend

Wenn der Küchenschrank eh schon am Überquellen ist, kommt ein Spargeltopf gut gelegen. Durch seine vertikale Anordnung verbraucht er weniger Platz und passt problemlos in jede Küche – besonders im Vergleich zu anderen Gemüsedämpfern. Außerdem sorgt das schlanke Design dafür, dass du weniger Wasser benötigst. Das spart Energie und verkürzt die Aufheizzeit. Ideal, wenn du Wert auf klimafreundliches Kochen legst.

Darauf solltest du beim Kauf eines Spargeltopfes achten

Beim Kauf eines Spargeltopfs spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Am besten wählst du ein Modell aus Edelstahl. Diese sind besonders langlebig und pflegeleicht. Der WMF Spargeltopf mit Deckel 🛒 punktet hier mit hochwertigem Cromargan. Bei der Größe ist in der Regel ein Modell ideal, dass circa 16 Zentimeter im Durchmesser breit ist und ungefähr vier Liter Fassungsvermögen mitbringt. Mit einem solchen Topf lässt sich dann bis zu einem Kilogramm Spargel zubereiten. Ideal, wenn du auch mal für mehrere Personen kochst.

Auch wichtig: die Herd-Kompatibilität. Vor allem, wenn du zu Hause einen Induktionsherd hast, solltest du das lieber doppelt checken. Auch falls du früher oder später von einem normalen auf einen Induktionsherd wechselst, kannst du den Spargeltopf weiter benutzen und musst nicht extra einen neuen anschaffen.

So gelingt dir der perfekte Spargel im Spargeltopf: Schritt für Schritt

Schäle den Spargel (bei weißem Spargel) und schneide die Enden ab. Bringe Wasser mit Salz, Zucker und etwas Zitronensaft zum Kochen. Stelle den Spargel aufrecht in den Einsatzkorb. Gare den Spargel mit geschlossenem Deckel für circa 10-15 Minuten (je nach Dicke und Sorte). Herausnehmen, abtropfen lassen – fertig!

Tipp: Der Korbeinsatz des WMF Spargeltopfs 🛒 macht das Herausheben besonders einfach – kein Zerbrechen, kein Umkippen, kein Chaos im Topf.

Spargeltopf: eine echte Bereicherung für deine Küche

Gerade, wenn du Spargel über alles liebst und er während der Saison mehrmals wöchentlich bei dir auf dem Speiseplan steht, solltest du über den Kauf eines Spargeltopfs nachdenken. Auch wenn du öfter für Freunde oder Familie kochst. Damit bietest du deinen Gästen ein ganz besonderes Geschmackserlebnis. Fernab davon, lohnt sich der Kauf auch dann, wenn du Küchenhelfer schätzt, die mehr als nur eine Aufgabe erfüllen und vielseitig einsetzbar sind. Und wenn du ein Fan von energiesparendem Kochen und schonendem Garen bist. All das spricht für die Investition – zum Beispiel in Form dieses WMF Spargeltopfs mit Glasdeckel 🛒, der edel aussieht, langlebig ist und viele Jahre treue Dienste leistet.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.