Mac and Cheese Muffins: praktischer Snack für jede Gelegenheit

Mac and Cheese Muffins sind eine praktische Neuauflage des klassischen Mac and Cheese, einem Makkaroni-Käseauflauf, der sich in den USA größter Beliebtheit erfreut. Diese handlichen Leckerbissen sind perfekt für unterwegs, als Snack oder als Hauptgericht mit einem leckeren Dip. Gerade jetzt im Sommer, sind diese herzhaften Muffins besonders praktisch, da du sie überall hin mitnehmen kannst. Ihre goldbraune Kruste und der käsige Kern machen sie unwiderstehlich!

Mac and Cheese Muffins: praktische Begleiter

Deinen Kindern machst du mit den Mac and Cheese Muffins ganz sicher eine Freude. Sie eignen sich fürs Lunchpaket in der Schule, für lange Autofahrten, für einen Tag im Freibad oder einen Filmabend auf dem Sofa. Die Möglichkeiten sind endlos! Außerdem kannst du so übriggebliebene Nudeln verwerten, denn wie immer musst du dich nicht haargenau an dieses Rezept halten und kannst eigene Akzente setzen. Praktischer geht’s kaum!

Die Zutaten für Mac and Cheese Muffins kosten nicht die Welt und sind in jedem Supermarkt verfügbar. Wahrscheinlich hast du sie sowieso schon zu Hause. Du brauchst Makkaroni, geriebenen Käse (Cheddar ist besonders beliebt), Milch, Butter, Mehl, Eier und Semmelbrösel. Würze die Mischung mit Salz, Pfeffer und einer Petersilie, um den Geschmack zu verfeinern.

Optional kannst du auch etwas Knoblauchpulver oder Paprika hinzufügen, um dem Gericht eine persönliche Note zu verleihen. Anstelle des Cheddars kannst du Mac and Cheese Muffins auch mit Mozzarella zubereiten und ein paar knusprig gebratene Speckwürfel hinzufügen. Auch Gemüse ist willkommen! Wir orientieren uns hier aber am klassischen Mac-and-Cheese-Rezept.

Weißt du, was super zu den Mac and Cheese Muffins passt? Ein pikanter Ajvar-Feta-Dip! Unsere herzhaften Eier-Muffins solltest du ebenfalls probieren. Und wenn du Lust auf ein klassisches Mac and Cheese hast, dann probiere unser Rezept für Makkaroni mit Käsesoße.