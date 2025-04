Für Kaffeeabwechslung? Probier mal den Maca Latte!

Ich liebe Kaffee. Doch leider sind wir beide nicht füreinander geschaffen. An den meisten Tagen brauche ich eine Tasse mit dem energiespendenden Gebräu nur schief anzuschauen und ich bekomme Herzrasen, schwitzige Hände und werde nervös. Kaffe schmeckt zwar himmlisch, seine Wirkung auf mich ist jedoch eher das Gegenteil. Wenn es dir ähnlich geht, habe ich nun gute Neuigkeiten. Ich habe den perfekten Kaffee-Ersatz gefunden. Statt auf Cappuccino oder Latte Macchiato zu verzichten, zaubere ich mir morgens nun einfach einen Maca Latte!

Energie-Boost im Becher: Rezept für Maca Latte

„Was bitte soll Maca sein?“ Wenn dir diese Frage jetzt im Kopf rumschwirrt, kann ich dich beruhigen: Mir ging es zunächst genauso. Ich bin zwar in der Social Media sowie Lifestyle und Wellness Bubble unterwegs, alles bekomme ich jedoch auch nicht immer mit. Als ich also das erste Mal über Maca Latte gestolpert bin, wurde ich neugierig. Was genau ist das? Was steckt in dem Heißgetränk? Und kann man das einfach selbst zu Hause machen? Die Antwort lautet ja! Denn bis auf die normalen Zutaten, die du für nahezu jedes andere Latte-Rezept auch benötigst, brauchst du dir nur noch ein hochwertiges Maca-Pulver zu besorgen. Bevor du nun aber losrennst, gibt’s erst mal ein bisschen was Wissenswertes als Vorspeise.

Maca ist eine Pflanze. Oder genauer gesagt eine Wurzel, die hoch in den Anden Perus gedeiht. Schon die Inkas kannten sie und haben sie als Superfood verehrt. Das Maca-Pulver, das wir für unseren Maca Latte verwenden, wird ganz klassisch aus den Wurzeln der Pflanze gewonnen und ist randvoll mit großartigen Nährstoffen. In Maca stecken Vitamine wie B, C und E, dazu eine gehörige Portion an Mineralien wie Kalzium, Zink und Eisen. Was will man mehr?

Nun zur spannenden Frage: Wie wirkt Maca denn eigentlich und was macht die Wunderpflanze mit uns? Die Liste der gesundheitlichen Vorteile liest sich fast wie die Superkräfte eines Comic-Helden. Maca wird nachgesagt, das Energieniveau natürlich zu steigern, die Ausdauer zu verbessern und sogar die Stimmung aufzuhellen. Wer morgens ein kleines Tief hat, sollte diesem Wundermittel eine Chance geben! Darüber hinaus ist Maca bekannt dafür, das hormonelle Gleichgewicht zu unterstützen, was es zu einem beliebten Nahrungsergänzungsmittel insbesondere für Frauen macht.

Beim Kauf von Maca-Pulver solltest du darauf achten, ein biologisch zertifiziertes Pulver zu wählen, am besten roh und in reiner Form. So stellst du sicher, dass du alle natürlichen Vorteile ohne unerwünschte Zusatzstoffe bekommst. Achte darauf, dass es einen leicht erdigen, aber zugleich süßlichen Duft verströmt – ein Zeichen von Qualität und Frische.

Maca kannst du übrigens nicht nur im Latte genießen, sondern auch wunderbar in Smoothies, Joghurts oder Backwaren verwenden. Der Geschmack? Er ist angenehm mild, ein bisschen nussig und leicht süßlich. Das macht Maca in Pulverform unglaublich vielseitig und zu einem tollen Begleiter in deinem Küchenalltag. Also, worauf wartest du noch? Hol dir ein Stück Anden-Power nach Hause und probiere unser Rezept für Maca Latte. Fröhliches Schlürfen!

Maca Latte Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 250 ml (vegane) Milch

1 TL Maca-Pulver findest du online, z. B. hier 🛒

1 TL Kakaopulver ungesüßt

1/4 TL Zimt

1 Prise Salz optional

1/2 TL Vanilleextrakt optional

Dattelsirup oder Agavendicksaft nach Geschmack Zubereitung Erhitze die Milch in einem kleinen Topf, bis sie warm ist, aber nicht kocht.

Gib das Maca-Pulver und das Kakaopulver hinzu und rühre gut um, bis sich alles vollständig aufgelöst hat.

Streue den Zimt und optional eine Prise Salz hinein, gib auf Wunsch Vanilleextrakt mit dazu und rühre um.

Gieße den Maca Latte in eine Tasse, süße nach Belieben mit Dattelsirup oder Agavendicksaft und genieße ihn warm.

