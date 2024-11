Maisbrot mit Käse: luftig, locker, lecker

Heute haben wir ein ganz besonderes Rezept für dich. Wir servieren Maisbrot mit Käse. Das leckere Brot ist in den USA unter dem Namen „cornbread“ bekannt und wird häufig zu Thanksgiving serviert. Wir genießen es als Frühstück, Snack oder Beilage zu Suppen und Chilis. Lass es uns zusammen zubereiten.

Einfaches Rezept für Maisbrot mit Käse

Maisbrot erfreut sich besonders in den südlichen Regionen der USA großer Beliebtheit. Dort gehört Maismehl seit jeher zu den Grundzutaten, da Mais eines der Hauptnahrungsmittel ist. Vor allem das traditionelle „Southern Cornbread“ wird oft zu herzhaften Gerichten gereicht. Aber auch in Südamerika, vor allem in Mexiko und Kolumbien, gibt es Varianten des Maisbrotes, die oft mit Zutaten wie Käse oder Gemüse verfeinert werden. In Mexiko zum Beispiel isst man „Pan de Elote“, ein süßes Maisbrot, das zum Frühstück beliebt ist.

Es wird vermutet, dass Maisbrot in seiner ursprünglichen Form schon von den indigenen Völkern Nordamerikas gebacken wurde, lange bevor es zur Beilage in der modernen Küche wurde. Es wurde damals in Tonöfen gebacken und stellte eine wertvolle Nahrungsquelle dar. Diese Ursprünglichkeit und die Verbundenheit zur Natur sind heute noch spürbar und machen Maisbrot auch in seiner modernen Form besonders.

Unser Maisbrot mit Käse greift diese Tradition auf und bringt den Geschmack von Mais und Käse harmonisch zusammen. Seine Hauptzutaten sind Eier, Buttermilch, Cheddar, Mais, sowie Maismehl, Weizenmehl, Backpulver und Butter. Verfeinert wird es mit Knoblauchpulver, etwas Zucker, Salz, Pfeffer und Paprikapulver.

Nach nur einer knappen halben Stunde im Ofen kannst du das Maisbrot mit Käse auch schon genießen. Serviere es sofort warm oder kalt als herzhafte Ergänzung zu Suppen und Eintöpfen. Oder iss es einfach als Snack zwischendurch.

Bei Leckerschmecker findest du auch ein einfaches Rezept für süßes Maisbrot. Richtig gut schmeckt auch der goldgelbe Maiskuchen. Deftig und würzig hingegen ist der Käse-Mais-Auflauf.

Maisbrot mit Käse Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien 1 Auflaufform (20 x 30 cm) Zutaten 1x 2x 3x 240 g Maismehl

300 g Weizenmehl

1 Pck. Backpulver

1 TL Knoblauchpulver

2 TL Salz

1 EL Zucker

1 TL Paprikapulver rosenscharf

2 TL Paprikapulver edelsüß

80-100 g Mais aus der Dose

2 Eier

100 g Butter zerlassen

500 ml Buttermilch

150 g Cheddar gerieben

3 EL Parmesan gerieben + mehr zum Bestreuen Zubereitung Vermische alle trockenen Zutaten miteinander.

Lass den Mais abtropfen und verrühre ihn in einer weiteren Schüssel mit den Eiern, der Butter und Buttermilch.

Rühre die Mehl-Mischung sowie den Käse unter.

Fette eine Auflaufform und lege sie mit Backpapier aus.

Fülle den Teig hinein und streue Parmesan nach Belieben drüber.

Backe das Maisbrot mit Käse bei 180 °C Ober-/Unterhitze für 25-30 Minuten.

Lass es vor dem Servieren einige Minuten abkühlen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.