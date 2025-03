Knusprige Maisfrikadellen sind einfach lecker

Ob als Snack oder als Veggie-Hauptgericht: Maisfrikadellen sind eine feine Sache. Sie lassen sich ganz leicht zubereiten, kommen mit wenigen Zutaten aus und überraschen mit einer herrlich knusprigen Konsistenz. Serviere sie als Leckerbissen beim gemütlichen Beisammensein mit deinen Liebsten, futtere sie zum Mittagessen mit einem frischen Salat oder stelle sie aufs Partybüfett – sie überzeugen in vielen Situationen.

Rezept für Maisfrikadellen: schneller Snack oder leichte Hauptmahlzeit

Um die Maisfrikadellen zuzubereiten, verwenden wir Mais aus der Dose. Dieser sollte zunächst gut abtropfen, also geben wir ihn in ein Sieb und hacken derweil schon einmal Frühlingszwiebeln und reiben Käse. Letzteren vermischen wir im Anschluss mit Milch und einem Ei. Danach geben wir Mehl und Maismehl dazu, rühren alles glatt und würzen mit Paprikapulver, Salz und Pfeffer.

Keine Sorge: Hast du kein Maismehl 🛒 zu Hause, kannst du alternativ auch mehr Mehl verwenden.

Nun heben wir den abgetropften Mais und die gehackten Frühlingszwiebeln unter den Teig und vermengen alle Zutaten gut miteinander. Während wir Öl in einer Pfanne erhitzen, formen wir aus der Masse etwa zehn Puffer, die wir anschließend in der Pfanne von beiden Seiten knusprig anbraten.

Wir essen die Maisfrikadellen gern als Lunch in der Mittagspause und genießen dazu einen knackigen Salat. Ein Klecks Schmand mit Kräutern oder Joghurt passt super dazu und verleiht dem Ganzen noch mehr Frische. Sind noch ein paar Puffer übrig, bewahren wir sie im Kühlschrank auf und nehmen wir am nächsten Tag mit ins Büro. Sie eignen sich aber auch hervorragend als Snack für unterwegs, etwa auf einer Reise in den Urlaub oder einem Picknick im Grünen – der nächste Sommer kommt bestimmt.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Übrigens: Auch unsere Couscous-Zucchini-Puffer und unsere Blumenkohlpuffer mit frischen Kräutern sind eine super Idee für die Mittagspause oder das Abendessen. Aber auch diese Kartoffelpuffer aus der Heißluftfritteuse machen uns immer wieder satt und glücklich. Für weitere Ideen frage unseren Koch-Bot!

Maisfrikadellen Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 10 Stück Zutaten 1x 2x 3x 160 g Mais aus der Dose, abgetropft

2 EL Frühlingszwiebeln gehackt

2 EL Käse gerieben

60 ml Milch

1 Ei

60 g Mehl

30 g Maismehl oder mehr Mehl

1/4 TL Paprikapulver

Salz und Pfeffer

Öl zum Braten Zubereitung Lass den Mais abtropfen und hacke derweil die Frühlingszwiebel.

Reibe den Käse und verrühre ihn mit der Milch mit dem Ei.

Gib Mehl und Maismehl dazu und würze alles mit Paprika, Salz und Pfeffer.

Hebe den Mais und die Frühlingszwiebel unter.

Erhitze Öl in einer Pfanne. Forme aus der Masse Puffer und brate sie von beiden Seiten knusprig. Notizen Du kannst den Teig optional auch mit klein geschnittener Paprika, Zucchini oder Spinat verfeinern.

Dazu passen etwa ein Salat und ein Klecks Kräuterschmand.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.