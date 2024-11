Frische Mandarinen sind ein Klassiker in der Weihnachtszeit. Sie sind eine gesunde Nascherei für zwischendurch und tauchen den Raum beim Pellen in einen wunderbaren Duft. Aber auch auf Brot schmecken die Zitrusfrüchte. Heute gibt es selbst gemachte Mandarinenmarmelade zum Frühstück.

Mandarinenmarmelade schmeckt selbst gemacht am besten

Marmelade lässt sich aus fast allen Obstsorten zubereiten. Warum dann nicht auch aus Mandarinen? Der Fruchtaufstrich schmeckt frisch, leicht säuerlich und begeistert mit einem an Weihnachten erinnerndes Aroma. Für die Zubereitung zu Hause benötigst du frische Mandarinen, Gelierzucker und den Saft einer halben Zitrone. Ist alles beisammen, kannst du auch schon loslegen.

Als Erstes befreist du die Mandarinen von der Schale und entfernst die Haut sowie die weißen Fäden und die Kerne. Die schmecken leider bitter und würden beim Mitkochen das Aroma der Marmelade verändern. Ist dies geschafft, ist der anstrengende Teil der Arbeit bereits erledigt. Schneide die Mandarinen danach in Stücke und püriere sie grob durch. Danach gibst du den Saft einer halben Zitrone und den Gelierzucker hinzu und lässt alles für rund zehn Minuten ziehen. Der Zucker sollte sich in der Zeit auflösen. Nun musst du die Masse nur noch aufkochen und für vier Minuten sprudelnd kochen lassen. Besteht die Mandarinenmarmelade den Geliertest, kannst du sie in sterile Gläser füllen, gut verschließen und anschließend gut abkühlen lassen.

Suchst du noch nach einem DIY-Geschenk aus der eigenen Küche, dann ist Mandarinenmarmelade eine tolle Idee. In einem hübschen, verzierten Glas ist die Marmelade ein schnelles Geschenk für Freunde, Familie oder Kollegen. Aber egal, ob du die Marmelade selber essen oder verschenken möchtest, auf einem knusprigen Frühstücksbrötchen macht sie auf jeden Fall eine gute Figur.

Noch mehr fruchtige Marmeladenrezepte zum Verschenken gibt es bei Leckerschmecker. Überrasche deine Liebsten mit einem Glas herbstliche Kürbismarmelade. Fruchtig wird es, wenn du eine Quittenmarmelade oder eine Birnen-Ingwer-Marmelade zubereitest.