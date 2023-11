Der Umwelt zuliebe schadet es nicht, so oft wie möglich auf regionale Produkte zurückzugreifen. Eine Leckerei, die überall auf deutschen Feldern wächst, ist der Blumenkohl. Doch die meisten Menschen kennen nur eine einzige Art ihn zu zubereiten: in Salzwasser kochen. Das ist viel zu langweilig! Mit dieser aufsehenerregenden Idee für marinierten Blumenkohl aus dem Ofen kannst du in puncto Optik und Geschmack mehr aus dem Gemüse rausholen.

Marinierter Blumenkohl aus dem Ofen: Geschmacksexplosion!

Blumenkohl im Ganzen zuzubereiten und zu servieren garantiert dir bewundernde Blicke. Denn so ein marinierter Blumenkohl aus dem Ofen, als ganzer Kopf aufgetischt, ist ein echter Hingucker. Du kannst ihn wie einen Kuchen anschneiden und jedem Dinnergast ein Stück davon reichen. Dazu gibt’s entweder ein Stück Fleisch, einen grünen oder Couscous-Salat oder einen feinen Dip.

Der marinierte Blumenkohl aus dem Ofen kommt herrlich würzig daher. Das liegt nicht zuletzt an einer Mischung aus Cayennepfeffer, Kreuzkümmel und Currypulver, verrührt mit frischem Joghurt und spritzigem Zitronensaft. Diese Marinade schmeckt wunderbar aromatisch. Na, Lust bekommen?

Noch mehr Ideen mit Blumenkohl gesucht? Bitte schön:

Der braune, knusprige Kerl, der dir nun aus dem Ofen entgegenschaut, schafft auf jeden Fall dreierlei: Er überzeugt mit wunderbarer Würze, kommt mit leichten Zutaten aus (die Figur wird es dir danken) und sieht beim Anschneiden wirklich spannend aus. So bekommt man sicher auch Kinder dazu, das meist unbeliebte Gemüse zu würdigen.