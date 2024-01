Bist du ein Fan von leckeren und unkomplizierten Rezepten? Dann pass jetzt genau auf, denn heute haben wir etwas Besonderes für dich: marinierter Mozzarella. Als Vorspeise, Beilage oder Snack kannst du damit bei deinen Gästen ordentlich Eindruck schinden.

Mozzarella, mal anders

Bevor du jetzt denkst: „Was ist denn so besonders an eingelegtem Käse?“, halte kurz inne. Dieser Snack verdient es, im Rampenlicht zu stehen, denn der Mozzarella saugt die Aromen auf wie ein Schwamm und macht in der Marinade eine wahre Geschmacksverwandlung durch. Die Kräuter und das Öl verleihen dem Mozzarella eine ganz neue Dimension und machen ihn zu einem Highlight auf jedem Teller.

Und der marinierte Mozzarella lässt sich sogar noch kinderleicht zubereiten. Alles, was du brauchst, sind ein Einmachglas, Mini-Mozzarella, Olivenöl, Knoblauch und Kräuter deiner Wahl. Du kannst ihn dabei ganz nach deinem Geschmack anpassen – mit getrockneten Tomaten, Kapern oder vielleicht etwas Chili für den Extra-Kick.

Du siehst, mit ein paar simplen Zutaten zauberst du eine Vorspeise, die nicht nur unfassbar gut schmeckt, sondern auch noch spielend leicht ist. Ob als schneller Snack für zwischendurch, als Glanzstück auf deiner Party oder als Geheimzutat in deinem Salat – marinierter Mozzarella passt einfach immer!

Wie du siehst, kann Mozzarella noch viel mehr, als nur Belag auf der Pizza zu sein oder zum Überbacken von Aufläufen zu dienen. Er macht sich übrigens aus gut für Fingerfood, wie unsere leckeren Mozzarella-Sticks beweisen oder als Beilage zum fruchtig-frischen Kaki Caprese.

Also, worauf wartest du noch? Ab in die Küche und lass dir den marinierten Mozzarella schmecken!