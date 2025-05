Spargel mit Erdbeersoße: eine außergewöhnlich leckere Kombi

Marinierter Spargel mit Erdbeersoße klingt vielleicht zunächst ungewöhnlich, doch diese Kombination bringt den Spargel auf eine neue Ebene. Verfeinert mit eingelegten Pfefferkörnern, wird dich das Gericht begeistern. Wer Lust auf etwas Neues hat, sollte es unbedingt ausprobieren!

Rezept für marinierter Spargel mit Erdbeersoße

Spargel wird schon seit der Antike geschätzt. Die zarten, weißen Stangen waren nicht nur ein köstliches Gemüse, sondern auch ein Symbol für Luxus. Außerdem nutze man sie als Heilpflanze.

Im alten Griechenland wurde Spargel in Kräuterbüchern als harntreibendes Mittel beschrieben. Die Römer nutzten ihn vor allem zur Förderung der Nierenfunktion und betrachteten ihn als reinigendes und entgiftendes Gemüse. Auch später im Mittelalter fand Spargel seinen Platz in der Naturheilkunde, vor allem in Klostergärten. Hier wurde er bei Verdauungsproblemen, Wassereinlagerungen und rheumatischen Beschwerden eingesetzt.

Weißer Spargel ist heute vor allem bei uns in Deutschland populär und ist als regionaler Star nicht mehr wegzudenken. Deshalb gibt es eine Vielzahl an leckeren Rezepten, die die weißen oder auch grünen Stangen in Szene setzen.

Für den marinierten Spargel mit Erdbeersoße verwenden wir weißen Spargel. Die Soße bereiten wir aus Erdbeeren, weißem Balsamico-Essig sowie Salz und Pfeffer zu. Die Marinade aus Zitrone, Chiliflocken, Salz sowie eingelegten Pfefferkörnern. Majoran rundet das Gericht ab.

Erdbeeren, genau wie Spargel, gehören zum Frühling dazu und sind ein willkommenes Signal für sonnige Tage. Sie verleihen dem Gericht eine frische und fruchtige Leichtigkeit und Raffinesse. Probiere es aus und genieße den marinierten Spargel mit Erdbeersoße als Vorspeise, leichtes Hauptgericht oder Beilage.

Bei Leckerschmecker findest du eine Fülle an Spargelrezepten. Echte Highlights sind der lauwarme Spargel-Trauben-Salat und Spargel mit Bröselbutter. Ein Klassiker, den man immer wieder essen kann, ist Ofenspargel mit Lachs. Oder befrage einfach unseren Koch-Bot nach leckeren Rezeptideen.

Marinierter Spargel mit Erdbeersoße Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 250 g weißer Spargel

Salz

1/2 Zitrone Saft und abgeriebene Schale davon

1 Msp. Chiliflocken

1 TL eingelegte Pfefferkörner online z.B. hier 🛒

250 g Erdbeeren

1 TL weißer Balsamico-Essig

Pfeffer

einige Majoranzweige zum Garnieren Zubereitung Schäle den Spargel, schneide holzige Enden ab und koche ihn 8-10 Minuten in Salzwasser.

Verrühre Zitronenschale und Saft mit Chiliflocken, Salz und den eingelegten Pfefferkörnern.

Gieße den Spargel ab, schrecke ihn kalt ab und lass ihn abtropfen.

Lege den Spargel auf einen Teller und beträufele ihn mit der Marinade. Lass ihn abkühlen.

Wasche die Erdbeeren, entferne das Grün und viertele 1/3 der Früchte. Stelle diese beiseite.

Püriere die restlichen Erdbeeren mit dem Essig. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Gieße die Erdbeersoße über den marinierten Spargel geben und verteile die Erdbeerstücke darauf. Garniere ihn mit Majoran.

