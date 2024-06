Marmelade einfrieren: Konserviere deine liebsten Fruchtaufstriche

Wenn im Sommer die Früchte in den Gärten reifen und auf den Frischemärkten in Hülle und Fülle angeboten werden, beginnt die Zeit des Einkochens und Marmeladekochens. In vielen Vorratsschränken stehen dann unzählige Gläser mit leckerster Konfitüre. Aber wusstest du, dass man Marmelade auch einfrieren kann? Wir zeigen dir, wie das geht und welche Vorteile das Einfrieren hat.

Marmelade einfrieren: Das sind die Vorteile

Marmelade einzufrieren, bietet dir zahlreiche Vorteile. Wenn du große Mengen selbst gemachter Marmelade hast, kannst du durch das Einfrieren die Haltbarkeit verlängern und den Geschmack deiner Lieblingsfrüchte konservieren. Eingefrorene Marmelade bleibt bis zu einem Jahr frisch, ohne dass Aussehen und Qualität leiden.

Ein weiterer Pluspunkt: Du reduzierst Lebensmittelverschwendung. Statt geöffnete Marmeladengläser im Kühlschrank schlecht werden zu lassen, kannst du sie portionsweise einfrieren und nach Bedarf auftauen. So hast du immer die richtige Menge zur Hand und vermeidest unnötige Abfälle.

Das Einfrieren wirkt sich außerdem positiv auf den Geschmack und die Optik deiner Marmeladen aus. Insbesondere Erdbeermarmelade verliert mit der Zeit ihre schöne, rote Farbe und wird durch Lichteinfall eher gräulich. Auch der Geschmack wird durch das Einfrieren bewahrt, sodass Konfitüren selbst nach Monaten noch wie frisch eingekocht schmecken.

Was viele nicht wissen: Im modernen Gelierzucker sind häufig Palmöl und Konservierungsstoffe enthalten. Wer darauf verzichten möchte und dennoch nach Monaten leckere Marmelade genießen will, sollte sie einfrieren. Die niedrigen Temperaturen blockieren enzymatische Reaktionen beziehungsweise lassen sie sehr viel langsamer ablaufen. So bleibt der leckere Fruchtaufstrich mehrere Monate bis zu einem Jahr genießbar.

Funfact: Der Begriff „Marmelade“ wird heutzutage oft auch für Fruchtaufstriche verwendet, die eigentlich gar nicht so heißen dürfen. Denn er ist in der Europäischen Union exklusiv für Zubereitungen aus Zitrusfrüchten wie Zitronen, Orangen oder Mandarinen reserviert. Alle Fruchtaufstriche aus anderen Früchten müssen Konfitüre genannt werden.

Marmelade einfrieren: So geht es

Koche deine Marmelade wie gewohnt ein und lasse sie dann auskühlen. Fülle sie in saubere Einmachgläser oder Eiswürfelformen mit Deckel, wenn du einzelne Portionen für Quark oder Joghurt haben möchtest. Achte darauf, die Gläser nicht komplett zu füllen und einen Rand zu lassen, da sich die Marmelade beim Gefrieren häufig noch ausdehnt. Beschrifte Gläser und Eiswürfelbehälter mit dem Zubereitungsdatum. Lagere die Marmelade anschließend aufrecht stehend im Gefrierschrank. Hole die Marmelade vor dem Verzehr rechtzeitig aus dem Froster und lass sie am besten über Nacht im Kühlschrank auftauen.

Das richtige Auftauen der gefrorenen Marmelade

Du solltest deine Marmelade schonend im Kühlschrank auftauen lassen. So bleibt ihre Konsistenz optimal erhalten. Wenn du es eilig hast, kannst du die Marmelade auch bei Raumtemperatur auftauen. Allerdings solltest du es vermeiden, sie zu erhitzen, da dies die Textur und den Geschmack beeinträchtigen könnte.

Rühre die Marmelade nach dem Auftauen am besten einmal kräftig durch, um eine gleichmäßige Konsistenz zu erhalten. Sollte sich etwas Flüssigkeit abgesetzt haben, ist das völlig normal und beeinträchtigt den Geschmack nicht. Du kannst die Marmelade wie gewohnt auf Brot, Brötchen oder in Desserts genießen.

Nach dem Auftauen sollte die Marmelade im Kühlschrank aufbewahrt und innerhalb weniger Tage verbraucht werden.

Praktische Tipps und Tricks für das beste Ergebnis

Wenn du Marmelade einfrieren möchtest, reduziere die Zuckermenge etwas. Erstens braucht man durchs Einfrieren nicht so viel Zucker, um die Marmelade haltbar zu machen, und zweitens schmeckt eingefrorene Marmelade sowieso immer etwas süßer.

Variiere auch die Marmeladensorten nach Belieben. Probiere Kombinationen verschiedener Früchte aus, um neue Geschmackserlebnisse zu schaffen. Denke auch daran, Kräuter wie Minze oder Gewürze wie Vanille oder Zimt hinzuzufügen, um deine Marmelade noch raffinierter zu machen.

Übrigens lassen sich auch gekaufte Fruchtaufstriche prima einfrieren. Bevor diese unnötig schlecht werden, lagere sie lieber im Frostschrank.