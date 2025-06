Kaffeemarmelade

Dieser Marmeladenaufstrich ist perfekt für Kaffeejunkies, die morgens nur schwer in die Gänge kommen. So sorgst du für einen extra Energiekick am Morgen.

5 (1 Bewertung)

Zutaten 800 g Zucker

300 ml naturbelassener Apfelsaft

250 g starker Kaffee

1 l Wasser