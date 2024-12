Nur 3 Zutaten: So lecker ist Marshmallow-Creme aus dem Airfryer

Bei diesem Rezept hält sich alles in Grenzen, außer der Geschmack: Wir benötigen nur drei Zutaten, zehn Minuten Zeit und haben kaum Arbeit. Heraus kommt eine süße Marshmallow-Creme aus dem Airfryer, die wir gern aufs Brötchen schmieren oder zum Dippen für Kekse und Cracker beim TV-Abend schlemmen.

Schnelle Marshmallow-Creme aus dem Airfryer

Die schnelle Marshmallow-Creme aus dem Airfryer ist inspiriert von einem amerikanischen Kult-Snack, den S’mores. Sie werden gern am Lagerfeuer gegessen und bestehen aus Marshmallows, die über den Feuer geröstet und dann zwischen zwei Schokoladenkeksen als Sandwich gefuttert werden. Eine süße, klebrige und unfassbar köstliche Sünde.

Für die Marshmallow-Creme aus dem Airfryer nutzen wir ebenfalls Marshmallows und Kekse, zusätzlich noch eine Tafel Schokolade. Die Zubereitung ist wirklich kinderleicht und dauert maximal zehn Minuten. Zunächst kommen die fluffigen Süßigkeiten in den Airfryer. Lege diesen am besten mit Backpapier aus und nutze eine Silikon- oder Papierform🛒. Die Reinigung des Korbes wird ansonsten eine ziemlich mühselige Aufgabe.

Während die Marshmallows schon einmal ein paar Minuten in der Heißluftfritteuse backen, zerbrichst du die Schokoladentafel in kleine Stücke und zerbröselst die Kekse fein. Beides kommt im Anschluss mit in den Korb der Fritteuse. Nach wenigen Minuten ist die Marshmallow-Creme aus dem Airfryer fertig. Streiche sie aufs Frühstücksbrötchen und dippe Kekse darin. Unser Tipp: Mit salzigen Crackern schmeckt sie besonders gut.

Weitere süße Sünden aus der Heißluftfritteuse gesucht? Wie wäre es mit Käsekuchen-Muffins mit Mandarinen aus der Heißluftfritteuse, Pancakes aus dem Airfryer oder Quarkbällchen aus dem Airfryer? Wir können dir außerdem diese Popcorn aus dem Airfryer empfehlen, das die perfekte Begleitung für den nächsten Filmabend ist.

Marshmallow-Creme aus dem Airfryer

Zubereitungszeit 10 Minuten Min.
Gesamtzeit 10 Minuten Min.
Portionen 6

Kochutensilien
1 Heißluftfritteuse

Zutaten
1 Tüte Marshmallows vegetarisch

1 Tafel Schokolade

100 g Kekse Zubereitung Lege den Korb der Heißluftfritteuse mit Backpapier oder einer Silikonform aus und fülle die Marshmallows hinein.

Backe sie bei 175 °C für 2-3 Minuten.

Zerbrich derweil die Schokolade und zerbrösele die Kekse.

Verteile Schokostücke und Kekskrümel über den Marshmallows und backe das Ganze weitere 1-2 Minuten. Notizen Nutze die Marshmallow-Creme als Brotaufstrich oder Dip für salzige Cracker oder Kekse.

