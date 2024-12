Popcorn aus dem Airfryer: der beste Snack für deinen Filmabend

Ganz schön praktisch, so ein Airfryer. In dem Gerät lassen sich nämlich nicht nur die verschiedensten Gerichte schnell und unkompliziert zubereiten, auch gesünder soll der Genuss aus der Heißluftfritteuse sein. Schließlich benötigt man viel weniger Fett als bei herkömmlichen Zubereitungsmethoden. Ob das auch für Popcorn gilt? Lass es uns gemeinsam herausfinden und Popcorn aus dem Airfryer machen.

Nur 3 Zutaten: Popcorn aus dem Airfryer

Es ist Feierabend und du möchtest zum Entspannen einen Film schauen? Und um das heimische Kinoerlebnis perfekt zu machen, dazu frisches Popcorn naschen? Vergiss gekaufte Varianten oder das Fertig-Popcorn aus der Mikrowelle. Wir machen uns den Snack in nur zehn Minuten einfach selbst. In der Heißluftfritteuse geht das ganz schnell und das Ergebnis kann locker mit dem aufgepufften Maissnack aus dem Kino mithalten.

Wie hättest du dein Popcorn denn gerne? Süß oder salzig? Im Airfryer geht natürlich beides, so oft und so viel du magst. Neben dem Gerät benötigst du nur Popcornmais, einen Teelöffel Pflanzenöl und je nach Geschmack etwas Salz oder Zucker. Ist alles da, kannst du auch schon loslegen und Popcorn im Airfryer zubereiten.

Ich erinnere mich noch gut an Zeiten, in denen selbst gemachtes Popcorn im Topf immer angebrannt ist oder man entweder zu viel oder zu wenig Öl verwendet hat. Mit einem Airfryer gehören diese Fehlversuche beim Popcornmachen der Vergangenheit an und du kannst den Snack nach nur zehn Minuten genießen – ganz ohne Topfschrubben oder zu viel Fett.

Eine Heißluftfritteuse ist nicht nur ideal zum Zubereiten von Snacks, sondern auch für andere Gerichte. Bist du Besitzer des Gerätes, gelingen auch Frikadellen im Airfryer oder Hähnchenschnitzel. Gemüse wie Kohlrabi aus der Heißluftfritteuse schmeckt ebenfalls.