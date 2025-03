Achtung, Suchtgefahr: Diesen Marshmallow-Muffins kann niemand widerstehen

Ich liebe Muffins, denn sie sind schnell gebacken und schön handlich, um sie auch mit ins Büro zu nehmen. Wenn sie dann auch noch lecker schokoladig sind, kann ich kaum widerstehen. Eine echte Leckerei sind diese Marshmallow-Muffins, sie sind innen schön fluffig und schmecken dank Kuvertüre wunderbar nach Schokolade.

Einfaches Rezept für Marshmallow-Muffins

Marshmallows sind besonders in den USA beliebt. Dort landen sie gern mal in heißen Schokoladen oder werden über dem Lagerfeuer geröstet. Bei uns kommen sie heute in einen Muffinteig und sorgen dafür, dass dieser schön luftig wird.

Weitere Zutaten sind Kuvertüre, Butter, Zucker, Mehl, Backpulver, Eier und gemahlene Mandeln. Wir hacken zuerst die Kuvertüre klein und schmelzen sie mit der Butter über einem Wasserbad. Danach schlagen wir die Eier mit Zucker schaumig. In einer weiteren Schüssel vermengen wir die trockenen Zutaten miteinander und verrühren dann alles zu einem geschmeidigen Teig. Zum Schluss heben wir nur noch die Marshmallows unter, füllen den Teig in Muffinformen und backen die kleinen Küchlein für eine halbe Stunde.

Die leckeren Marshmallow-Muffins sind bei Geburtstagsfeiern, Picknicks und als Dessert nach einem gemütlichen Abend mit Freunden ein echter Renner. Einmal probiert, wirst du sie immer wieder vernaschen wollen, da sind wir uns sicher. Bei mir stehen sie auf jeden Fall ganz weit oben auf der Liste meiner Lieblingsgebäcke.

Wusstest du, dass du deine Muffins auch ganz einfach in der Heißluftfritteuse backen kannst? Bei Leckerschmecker findest du ein köstliches Rezept für Blaubeermuffins aus dem Airfryer. Eine tolle Idee sind auch diese Quark-Muffins mit Kirschen. Muffins schmecken aber in herzhaft, wie die Omelett-Muffins mit Käse beweisen. Sie sind besonders lecker zum Frühstück.