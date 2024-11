Dieses süße Gebäck musst du zum Martinstag backen

Heute ist Sankt-Martinstag. Den wollen wir natürlich feiern. Denn wie fast alle Festtage gibt es auch zum heutigen Tag spezielle Gerichte. So wie diese Martinsbrötchen. Die bestehen aus einem Quark-Öl-Teig und sind super saftig. Folge diesem einfachen Rezept und backe sie direkt mal nach!

Martinsbrötchen: Süßes zum Martinstag

Ich muss ehrlich sein: Ich stamme nicht aus einer religiösen Familie. Der Sankt-Martinstag spielte daher für mich nur eine Rolle, da wir als Kinder von Haus zu Haus ziehen und um Süßigkeiten singen durften. Dafür war das eine Tradition, die wir immer sehr wertschätzten. Eine der besungenen Personen jedoch gab uns keine Schokoriegel und Bonbons, sondern selbstgebackene Brötchen und ein Rezept. Zu Hause probierte ich das Gebäck und war begeistert. „Martinsbrötchen“ lautete der Name des Rezepts. Seitdem habe ich immer wieder gerne um den Martinstag herum diese Brötchen gebacken und auch selbst schon an singende Kinder verteilt.

Um selbst Martinsbrötchen zu backen, brauchst du einen Quark-Öl-Teig. Dieser sorgt dafür, dass die Brötchen schön saftig werden und es auch bleiben. Durch etwas Backpulver geht der Teig luftig auf. Wenn du magst, kannst du den Brötchen Rosinen oder gehackte Nüsse zugeben, aber das ist nicht für alle etwas. Bestreiche die Brötchen mit etwas Eigelb und backe sie durch.

Martinsbrötchen schmecken am besten noch warm frisch aus dem Ofen. Bestreiche sie mit etwas Butter, wenn du magst auch mit ein wenig Marmelade nach Wahl. Sie halten sich aber auch gut und bleiben in einer luftdichten Box mehrere Tage saftig. So eignen sie sich ebenfalls gut als Wegzehrung für hungrige Wanderkinder oder als Stärkung beim Martinssingen. In dem Sinne, einen schönen Martinstag!

Brötchen backen, die schmecken wie beim Bäcker, ist nicht schwer. Probiere doch mal einfache Joghurtbrötchen oder Haferflockenbrötchen, die nach nur fünf Minuten im Ofen backen. Gut schmecken auch diese Ricotta-Hefebrötchen.