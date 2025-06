Marzipankuchen mit Kirschen vom Blech: süß und lecker

Kuchenrezepte müssen nicht kompliziert sein, um gut zu schmecken. Der beste Beweis dafür ist dieser Marzipankuchen mit Kirschen vom Blech. Er wird dank der Mandelmasse besonders saftig und sorgt mit Kirschen im Teig für ein spannendes Geschmackserlebnis. Getoppt wird alles von knusprigen Streuseln. Klingt gut? Dann leg direkt los!

Backe einen köstlichen Marzipankuchen mit Kirschen vom Blech

Marzipan ist immer wieder ein beliebtes Streitthema. Entweder man liebt oder hasst es. Die süße Mandelmasse begleitet unsere Gesellschaft schon lange. Lokalen Legenden zufolge soll es während einer Hungersnot in Lübeck entstanden sein – diese Geschichte erscheint jedoch nicht mehr plausibel, wenn man bedenkt, dass Mandeln und Zucker während des Mittelalters sehr wertvoll waren. Vermutlich stammt Marzipan aus dem heutigen Iran und fand seinen Weg im Mittelalter nach Europa.

Heutzutage ist besonders das Lübecker Marzipan bekannt, das mindestens 79 Prozent Marzipanrohmasse enthalten muss. Die Süßigkeit eignet sich zum so naschen, macht sich aber auch hervorragend in Backwaren, denen es einen feinen Geschmack und verführerische Saftigkeit verleiht. Schau dir nur diesen Marzipankuchen mit Kirschen an. Saftiger Teig, fruchtige Kirschen und knusprige Streusel – was will man mehr?

Da Kirschen gerade keine Saison haben, verwenden wir eingelegte. Kipp das Einlegewasser dabei auf keinen Fall weg – es lässt sich hervorragend mit etwas Sprudelwasser zu einer Limonade mischen. Ein weiterer Vorteil: Du musst Kirschen aus dem Glas nicht entsteinen. Kontrolliere sie dennoch vorher einmal, denn manchmal kann es sein, dass produktionsbedingt Steine übrigbleiben.

Marzipankuchen mit Kirschen passt zu so ziemlich jedem Anlass – er versüßt Geburtstage, Familienfeiern oder stillt auch einfach den Hunger auf etwas Süßes. Lass ihn vor dem Servieren allerdings etwas abkühlen, sonst kann er auseinanderfallen. Bestäube ihn mit etwas Puderzucker und mach deinen Gästen eine Freude.

Marzipankuchen mit Kirschen vom Blech Nele 4.19 ( 74 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 20 Stücke Kochutensilien (ca. 30×40 cm, z.B. hier 🛒 1 Backblech Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 250 g weiche Butter

200 g Zucker

4 Eier

300 g Mehl

2 TL Backpulver

200 g Marzipanrohmasse

100 ml Milch

500 g Kirschen abgetropft aus dem Glas Für die Streusel: 150 g Mehl

100 g Zucker

100 g kalte Butter

50 g gemahlene Mandeln Außerdem: Puderzucker nach Geschmack Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Fette das Backblech ein oder lege es mit Backpapier aus.

Schlage die weiche Butter mit dem Zucker schaumig. Rühre die Eier nacheinander unter. Siebe Mehl und Backpulver dazu und rühre es mit der Milch unter. Reibe die Marzipanrohmasse grob und hebe sie unter den Teig.

Verteile den Teig gleichmäßig auf dem Blech.

Lass die Kirschen gut abtropfen und verteile sie auf dem Teig. Drücke sie leicht ein.

Verknete für die Streusel Mehl, Zucker, kalte Butter und Mandeln zu einer krümeligen Masse.

Streue die Streusel über den Kuchen.

Backe den Kuchen etwa 40 Minuten, bis die Streusel goldbraun sind.

Lass ihn auskühlen und bestäube ihn mit Puderzucker.

