Wie bei Starbucks: So machst du einen Matcha Frappuccino zu Hause

Der Sommer steht vor der Tür und das verlangt nach kalten, erfrischenden Getränken. Dabei muss es nicht immer ein klassischer Cold Brew oder Eiskaffee sein. Wie wäre es stattdessen mal mit einem Matcha Frappuccino? Aber nicht irgendeinem, sondern die Variante, wie du sie bei Starbucks genießen kannst.

Matcha Frappuccino: erfrischendes Sommergetränk

Der Sommer ist Eiskaffeezeit, beziehungsweise Frappuccinozeit. Statt einer klassischen Variante mit Kaffee gönnen wir uns aber mal eine kalte Erfrischung mit Matcha nach dem Rezept von Starbucks. Das Besondere sind die Eiswürfel, die in einem Mixer mit den übrigen Zutaten klein gemahlen werden und so für eine eiskalte, cremige Konsistenz sorgen.

Damit dein Matcha Frappuccino auch so schmeckt wie aus dem Café, ist es wichtig, den richtigen Matcha für zu Hause auszuwählen. Sowohl beim Preis als auch bei der Qualität gibt es bei dem aus Japan stammenden Grüntee große Unterschiede. Und auch wenn er etwas teurer ist, verwende für den Frappuccino, wie für alle anderen Matcha-Getränke auch, am besten ein Matcha-Pulver in Zeremonie-Qualität. Den Unterschied wirst du im Geschmack merken.

Zusammen mit Eiswürfeln, Milch und etwas Vanillesirup entsteht ein Getränk mit einer cremigen Textur. Du kannst normale Milch oder Pflanzenmilch verwenden – beides funktioniert problemlos.

Ein Schuss Schlagsahne on top verleiht dem Getränk das Extra an Starbucks-Feeling. Streue noch etwas Matcha-Pulver auf die Sahne (oder alternativ Kakaopulver) und fertig ist dein Kaffeehaus-Erlebnis in den eigenen vier Wänden. Genieß den Frappuccino als Muntermacher zum Frühstück oder am Nachmittag vielleicht mit einem Stück Kuchen wie diesen Joghurt-Zitronenkuchen, ebenfalls nach dem Rezept der bekannten Kaffeehauskette.

Matcha Frappuccino Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 1 TL Matcha-Pulver plus etwas mehr für die Deko

1 TL heißes Wasser für den Matcha

150 ml Milch

1 TL Vanillesirup

1 TL Zucker optional

1 Handvoll Eiswürfel

2 EL Schlagsahne Zubereitung Gib das Matcha-Pulver 🛒 in eine kleine Schale und verrühre es mit dem heißen Wasser, bis keine Klümpchen mehr zu sehen sind.

Gieße die Milch in den Mixer.

Füge den angerührten Matcha, Vanillesirup, optional den Zucker und die Eiswürfel hinzu.

Mixe alles auf höchster Stufe, bis die Mischung schaumig und gut gekühlt ist.

Fülle den Frappuccino in ein großes Glas.

Setze einen Klecks Schlagsahne als Deko obendrauf und streue etwas Matcha-Pulver obendrauf. Genieße den Frappuccino kalt.

