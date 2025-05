Hast du schon mal Maulwurfkuchen mit Erdbeeren probiert? Wenn nicht, dann wird es höchste Zeit! Dieser himmlische Kuchen wird dich begeistern und verführen – mit seinen Schichten aus zartem Schokoladenkuchen, cremiger Frischkäse-Creme und frischen, süßen Erdbeeren.

Der perfekte Genuss: Maulwurfkuchen mit Erdbeeren

Aber was macht Maulwurfkuchen mit Erdbeeren so besonders? Abgesehen von seinem einzigartigen Namen, hat dieser Kuchen eine lange Tradition in der deutschen Küche. Der Name „Maulwurfkuchen“ kommt von der äußerlichen Ähnlichkeit des zerkrümelten Kuchens mit dem Haufen, den ein Maulwurf auf dem Rasen hinterlässt.

Aber lass dich davon nicht abschrecken, denn der Geschmack ist alles andere als „erdig“. Der saftige Schokoladenkuchen wird mit einer Schicht aus Frischkäse-Creme und einer großzügigen Menge an frischen Erdbeeren belegt und mit Schlagsahne gekrönt. Ein Bissen davon und du weißt, warum dieses Dessert so beliebt ist.

Maulwurfkuchen mit Erdbeeren ist ein Kuchen, den du das ganze Jahr über genießen kannst – mit frisch gepflückten Erdbeeren im Frühling schmeckt er aber gleich doppelt so gut.

Na sieh mal einer an – so ein Maulwurfshügel kann auch praktisch sein! Auf dem Teller macht er sich nicht nur sehr dekorativ, auch lecker ist das krümelige Werk. Wurde das Bäuchlein so lecker gefüllt, lässt sich jedes Ärgernis schon viel entspannter angehen.

Maulwurfkuchen ist ein wahrer Klassiker. Probiere neben der Standard-Variante auch als Maulwurfkuchen vom Blech oder mit einem flüssigen Schokoladenkern. Lecker!

Maulwurfkuchen mit Erdbeeren 4.34 ( 3 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien , online z.B. hier 🛒 1 Springform, 26 cm Durchmesser Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 200 g Butter

150 g Zucker

4 Eier

150 g Haselnüsse

130 g Mehl

60 g Kakaopulver

2 TL Backpulver

1 Prise Salz Für die Füllung: 500 g Frischkäse

200 g Sahne

125 g Mascarpone

50 g Zucker

100 g Erdbeerkonfitüre

500 g Erdbeeren Zubereitung Gib alle Zutaten für den Teig in eine große Schüssel und vermische sie mit einem Handrührgerät. Den Teig füllst du in eine gefettete Springform um und backst ihn bei 170 °C für 35 Minuten.

Um in der Zwischenzeit die Cremefüllung zu bereiten, werden Frischkäse, Sahne, Mascarpone und Zucker gemischt.

Sobald der Kuchen nach dem Backen ausgekühlt ist, löffelst du eine etwa drei Zentimeter tiefe Kuhle hinein. Der Kuchenrand bleibt dabei stehen. Die ausgekratzten Stücke zerbröselt du und stellst sie beiseite.

Bestreiche den Grund der Kuhle mit Erdbeermarmelade. Auf diese setzt du die Erdbeeren.

Fülle die Kuhle mit der Creme aus, streiche sie zur Kuchenmitte hin zu einem Hügel und streue zum Schluss die Krümel darauf. Fertig ist der köstliche Maulwurfkuchen mit Erdbeeren!

