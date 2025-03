Klassiker mal anders: Probiere diese mediterranen Hähnchen-Rouladen

Klassische Rouladen sind ein festlicher Schmaus, der oft zu besonderen Anlässen serviert wird. Traditionell werden sie mit einer dünnen Schicht Senf bestrichen und mit Speckwürfeln, Zwiebeln und sauren Gurken gefüllt. Magst du es etwas leichter, sind mediterrane Hähnchen-Rouladen eine köstliche Alternative. Deren Füllung besteht aus Basilikumpesto, italienischem Schinken, getrockneten Tomaten und geriebenem Parmesan. Klingt doch nach Urlaub, oder?

Mediterrane Hähnchen-Rouladen: Rezept mit italienischem Flair

Rinder-Rouladen sind ein beliebter und deftiger Klassiker der deutschen Küche. Aber wie wäre es mal mit einer leichteren Variante aus Hähnchenfleisch und mit mediterraner Füllung, die dich schon beim ersten Bissen gedanklich direkt ans Mittelmeer katapultiert?

Der Frühlingsanfang ist nicht mehr weit, trotzdem kommt er in unseren Breitengraden oft schwer in die Gänge. Da kann ein gutes Essen durchaus dabei helfen, zumindest kulinarisch in Sachen Frühling etwas nachzuhelfen. Perfekt geeignet sind da diese Mediterrane Hähnchen-Rouladen mit italienischer Füllung. Neugierig? Hier ist das Rezept!

Für die mediterranen Hähnchen-Rouladen brauchst du zunächst Hähnchenbrustfilets. Diese legst du einzeln zwischen zwei Frischhaltefolien und klopfst sie mit einem Fleischklopfer 🛒 auf einen Zentimeter dünn aus. Dann bestreichst du sie großzügig mit Basilikumpesto, legst eine Scheibe italienischen Schinken sowie getrocknete Tomaten darauf und bestreust alles mit geriebenem Parmesan.

Damit die Rouladen beim Braten nicht auseinanderfallen, rollst du sie von der schmalen Seite her straff auf und fixierst sie an der Nahtstelle mit Zahnstochern. Alternativ kannst du sie auch mit Küchengarn zusammenbinden. Dann erhitzt du Öl in einer Pfanne und brätst sie rundherum scharf an, bis sie eine goldbraune Farbe haben. Nimm die Rouladen anschließend aus der Pfanne, halte sie aber warm.

Fehlt noch eine leckere Soße, denn ohne die schmecken auch die besten Rouladen nur halb so gut. Gieße Brühe in die Pfanne und verrühre sie gut mit dem Bratenfett. Dann gibst du Sahne und Zitronensaft dazu und lässt die Soße zum Eindicken ein paar Minuten köcheln. Leg die Rouladen zurück in die Soße und gare sie darin fertig. Danach kannst du die mediterranen Hähnchen-Rouladen auch schon servieren. Gut schmecken sie mit einer Beilage wie Reis, gedünstetem Gemüse oder einem Salat.

Tipp: Wird die Konsistenz der Soße nicht dick genug, kannst du Speisestärke mit etwas kalte Wasser glatt rühren und unter die Soße rühren.

Mediterrane Hähnchen-Rouladen Judith 4.02 ( 53 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien Frischhaltefolie

1 Fleischklopfer Zutaten 1x 2x 3x Für die Rouladen: 4 Hähnchenbrustfilets ca. 150 g pro Stück

Salz und Pfeffer

4 EL Basilikumpesto

4 Scheiben italienischer Schinken z. B. Prosciutto

8 getrocknete Tomaten in Öl

50 g geriebener Parmesan

2 EL Olivenöl Für die Soße: 150 ml Geflügelbrühe

100 ml Sahne

1 TL Zitronensaft

1 TL Speisestärke Zubereitung Lege die Hähnchenbrustfilets zwischen zwei Lagen Frischhaltefolie.

Klopfe die Filets mit einem Fleischklopfer vorsichtig flach, bis sie etwa 1 cm dick sind. Würze das Fleisch dann von beiden Seiten mit Salz und Pfeffer.

Bestreiche jedes Filet gleichmäßig mit einem Esslöffel Basilikumpesto und lege jeweils eine Scheibe des italienischen Schinkens darauf.

Verteile die getrockneten Tomaten gleichmäßig auf den Schinken und streue den geriebenen Parmesan darüber.

Rolle die Filets von der schmalen Seite her straff auf und fixiere die Rouladen mit Küchengarn oder Zahnstochern.

Erhitze das Olivenöl in einer großen Pfanne und brate die Rouladen darin rundherum goldbraun an. Nimm die Rouladen anschließend aus der Pfanne und stelle sie warm.

Gieße für die Soße die Geflügelbrühe in die Pfanne und verrühre sie gut mit dem Bratenfett. Gib die Sahne und den Zitronensaft hinzu und lass die Soße etwa 3 Minuten leicht köcheln, bis sie etwas eindickt. Sollte die Konsistenz zu flüssig sein, verrühre die Speisestärke mit etwas kaltem Wasser zu einer dickflüssigen Masse und gib sie unter Rühren in die Soße.

Würze die Soße nach Geschmack mit Salz und Pfeffer und leg die Rouladen wieder in die Pfanne. Lass sie in der Soße etwa fünf Minuten köcheln, bis sie durchgegart sind und wende sie dabei gelegentlich.

Entferne den Zahnstocher oder das Garn von den Rouladen und verteile sie dann auf Teller. Serviere sie mit der Soße und einer Beilage nach Wahl.

