Mediterraner Makkaroni-Auflauf: schlemmen wie am Mittelmeer

Wer sagt denn, dass Aufläufe immer mit Sahnesoße getränkt sein müssen? Wir lieben ihn auch mit Tomatensoße und leckerem Mozzarella. Mediterraner Makkaroni-Auflauf ist unser neues Lieblingsessen, wenn es nach Feierabend in der Küche schnell gehen soll.

Schnell und lecker ist mediterraner Makkaroni-Auflauf

Es geht an manchen Tagen nichts über ein schnelles Essen, das man einfach nur in den Ofen schieben muss, um einen entspannten Feierabend zu genießen. Mit unserem mediterranen Makkaroni-Auflauf hast du genau so ein Gericht. Zucchini und Paprika harmonieren mit würzigen Oliven in einer aromatischen Tomatensoße. Bedeckt wird alles von geschmolzenem Mozzarella. Wie das schon duftet!

Die Vorbereitung für einen mediterranen Makkaroni-Auflauf ist schnell erledigt. Während du die Makkaroni al dente kochst (wirklich nur al dente, denn sie garen im Ofen nach), brätst du etwas Zucchini und Paprika an. Diesen Schritt kannst du theoretisch auch überspringen, aber die zarten Röstaromen willst du dir wirklich nicht entgehen lassen! Die Tomatensoße kannst du direkt in der Auflaufform anrühren. Darauf kommen dann die Nudeln und das Gemüse, einige Oliven und eine ordentliche Portion Mozzarella. Das Ganze backt dann in der Röhre vor sich hin und du kannst schon mal den Feierabend genießen.

Das Tolle an diesem mediterranen Makkaroni-Auflauf ist, dass du ihn ganz nach deinem Geschmack anpassen kannst. Magst du keine Zucchini oder Paprika, ersetze diese doch durch anderen Gemüse. Aubergine kann ich mir ebenfalls sehr gut dazu vorstellen. Frische Tomaten oder sogar Spargel schmecken ebenfalls gut – erlaubt ist, was dir schmeckt. Guten Appetit!

