Süßer Milchreisauflauf weckt Kindheitserinnerungen

Jetzt wäschst du die Äpfel, schälst sie und schneidest sie in ca. zwei cm große Würfel.

Gib die Apfelstücke zusammen mit dem Zucker, dem Vanillezucker und der Prise Salz gut vermischt in eine ofenfeste Auflaufform. Du kannst statt Vanillezucker auch das Mark einer Vanilleschote verwenden.

