Möhren-Schmand-Aufstrich: perfekt für den Frühling

Du magst es morgens lieber deftig? Marmeladenbrote und Honigbrötchen sind nicht so dein Ding? Das ist verständlich. Werden dir die gekauften Aufstriche noch dazu langsam zu langweilig, ist es an der Zeit, deine eigenen zuzubereiten. Das geht viel einfacher als du vielleicht denkst. Hier ist zum Beispiel ein einfaches und blitzschnelles Rezept für Möhren-Schmand-Aufstrich.

So lecker schmeckt Möhren-Schmand-Aufstrich

Karotten haben wir eigentlich so gut wie immer im Haus. Sie sind günstig, halten im Kühlschrank ewig und liefern gleichzeitig eine gute Portion Beta-Carotin. Dabei handelt es sich um eine Vorstufe von Vitamin A, welches die Funktion der Augen unterstützt. An dem Mythos, dass Karotten gut für die Sehkraft sind, ist also tatsächlich etwas dran. Das heißt jetzt nicht, dass du Berge des Wurzelgemüses verspeisen musst, aber ab und an darf es schon mal auf der Stulle landen. Das klappt gut mit einem einfachen Rezept wie diesem cremigen Möhren-Schmand-Aufstrich.

Der Möhren-Schmand-Aufstrich braucht nur eine Handvoll Zutaten, die du vermutlich schon zu Hause hast, denn sie sind wirklich nicht ausgefallen. Neben den Hauptzutaten Karotten und Schmand gehören Leinöl, ein Spritzer Zitronensaft, Salz, Pfeffer und etwas Knoblauch dazu. Für eine nussige Note sorgt etwas Walnuss. Alles parat? Super!

Beginne also damit, die Karotte zu schälen. Diesen Schritt kannst du bei Bio-Gemüse überspringen, wasche es einfach nur gut. In der Schale befinden sich nämlich besonders viele Nährstoffe, da wäre es schade, sie einfach so zu entsorgen. Schneide das Gemüse ein wenig klein und gib es in einen Standmixer oder einen Becher. Dazu gesellen sich nun eine kleine Knoblauchzehe und die Walnüsse. Püriere alles, bis es eine grobe Konsistenz hat. Nun fügst du Leinöl und Schmand hinzu und pürierst alles cremig. Schmecke mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft ab und schon ist er fertig, dein leckerer Möhren-Schmand-Aufstrich. Supereinfach und superlecker.

Möhren-Schmand-Aufstrich Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 mittelgroße Möhren

1 kleine Knoblauchzehe

2 EL Walnüsse

2 EL Leinöl gibt es zum Beispiel online 🛒

150 g Schmand

1 Spritzer Zitronensaft

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Schäle die Möhren (oder wasch sie gründlich, falls bio) und schneide sie grob in Stücke. Schäle die Knoblauchzehe.

Gib die Möhrenstücke, den Knoblauch und die Walnüsse in einen Mixer oder hohen Becher und püriere sie grob.

Füge das Leinöl und den Schmand hinzu und mixe alles zu einer cremigen, aber leicht stückigen Masse.

Schmecke mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer ab.

Fülle den Aufstrich in ein sauberes Glas oder eine Schale. Im Kühlschrank hält er sich 2–3 Tage.

