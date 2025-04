Köstliches Ofenglück: Möhrenauflauf mit Schinken

Schäle die Möhren, halbiere sie der Länge nach und schneide sie in Stücke. Koche sie in einem Topf mit Wasser bissfest. Gieße sie danach ab.

Wasche die Lauchzwiebeln und schneide sie in feine Ringe. Wasche auch Petersilie und Schnittlauch und hacke sie fein.

