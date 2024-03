Backe Mohnkuchen mit Birnen und Quarkhaube und lass dich vom Geschmack verführen

Wow, sieht der toll aus: Unser Mohnkuchen mit Birnen und Quarkhaube ist ein echter Blickfang auf der Kaffeetafel. Fast traut man sich gar nicht, ihn anzuschneiden, aber am Ende siegen doch Neugier und Appetit. Immerhin will man wissen, wie dieses Kunstwerk schmeckt. Wir können so viel verraten: Du wirst es nicht bereuen, den Kuchen gebacken zu haben, verprochen!

Rezept für fruchtigen Mohnkuchen mit Birnen und Quarkhaube

Wenn Kuchen schmecken, sind wir schon glücklich. Wenn sie dann aber auch noch fantastisch aussehen, dann macht unser Naschkatzenherz Luftsprünge. Unser Mohnkuchen mit Birnen und Quarkhaube vereint beide Merkmale und ist gar nicht so kompliziert zu backen, wie sein Anblick vielleicht vermuten lässt.

Die Basis bildet ein simpler Knetteig, den du kurz in den Kühlschrank legen solltest, bevor du damit eine runde Kuchenform auskleidest.

Während der Teig im Kühlschrank ruht, kannst du dich der Mohnfüllung widmen. Die Zubereitung erinnert ein wenig an Grießbrei: Koche Milch auf und rühre den Mohn dann mit dem Zucker hinein. Ist die Mischung abgekühlt, kannst du klein geschnittene Birnen unterheben. Die Masse verteilst du gleichmäßig auf dem Kuchenboden und schiebst das Ganze in den Ofen. Danach sollte der Kuchen etwas abkühlen.

Und dann geht’s an die luftige Quark-Sahne-Haube. Dafür schlägst du Sahne mit Zucker steif und hebst anschließend Quark unter. Die lockere Creme nimmt auf der Mohnschicht Platz. Dabei darfst du gerne kreativ werden: Bestreiche nur den Rand des Kuchens damit, verteile die Creme in Tupfen auf dem Kuchen oder bedecke die gesamte Oberfläche damit.

