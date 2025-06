Saftige Mohnschnecken aus Hefeteig, die alle lieben

Bereite zuerst den Teig zu, indem du das Mehl in eine Schüssel gibst. Forme eine Mulde darin und gib 1 TL Zucker, die Hefe und 70 ml der lauwarmen Milch hinzu. Vermische die Zutaten in der Mulde kurz mit einer Gabel. Verteile die Butter in Stücken und den restlichen Zucker auf dem äußeren Mehlrand. Decke die Schüssel mit einem Tuch ab und lass den Vorteig 15 Minuten gehen.