Mozzarella-Bällchen aus dem Airfryer: geschmolzener Käse ist der beste Snack

Knusprige Mozzarella-Bällchen, heiß aus dem Airfryer, mit geschmolzenem Kern, sprechen einfach für sich. Was soll ich da noch groß beschreiben? Schau dir das Rezept an, dann weißt du, was du heute zu tun hast: den wahrscheinlich besten selbst gemachten Snack aller Zeiten zubereiten. Unser Rezept eignet sich dank der unaufgeregten Zutatenliste sogar für den Spontanhunger.

Mozzarella-Bällchen aus dem Airfryer: schnelles Rezept

Kennst du diese kleinen Mozzarella-Kugeln? Die liegen meist direkt neben ihrer großen Variante und werden von mir in der Regel ignoriert. Doch heute bekommen sie ihren großen Auftritt. Sie haben nämlich praktischerweise schon genau die Form, die wir brauchen. Bei anderen Käsebällchen-Rezepten musst du den Käse erst in seine Form bringen. Diesen Arbeitsschritt sparst du dir hier!

Für unsere Mozzarella-Bällchen aus dem Airfryer musst du sowieso nicht viel tun. Lass die Mozzarella-Bällchen gut abtropfen und tupfe sie mit einem Küchenpapier trocken, damit die Panade richtig haftet. Würze danach Mehl mit einer Prise Salz und Pfeffer. Verquirle außerdem Eier in einer Schüssel und mische Paniermehl mit Paprikapulver und italienischen Kräutern – so wird die Panade herrlich würzig. Wälze nun jedes Bällchen erst im Mehl, dann im Ei und schließlich im Paniermehl. Drücke die Panade leicht an, damit sie gleichmäßig haften bleibt.

Jetzt ab in den Airfryer! Lege die Bällchen nebeneinander in den Korb, besprühe sie mit etwas Öl, und frittiere sie bei 180 Grad für etwa sechs Minuten, bis sie goldbraun und knusprig sind. Schüttle den Korb zwischendurch, damit die Bällchen rundum perfekt werden. Serviere sie heiß mit einem Dip deiner Wahl – zum Beispiel Marinara, Aioli oder süß-sauer – und genieße den käsigen Snack!

Mehr Leckereien aus dem Airfryer gefällig? Dann bereite doch knusprige Bananenchips aus dem Airfryer zu. Weihnachtlich wird’s mit diesen gebrannten Mandeln aus dem Airfryer. Immer noch Lust auf Käse? Dann sind diese Brie-Chips aus dem Airfryer genau das Richtige.