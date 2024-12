Mozzarella-Sticks aus der Heißluftfritteuse: knusprigen Snack selbst machen

Unser Favorit unter den Küchengeräten ist der Airfryer. Wir bereiten damit nicht nur Pommes und Nuggets zu, sondern kochen auch Eier oder eine Reispfanne darin. Außerdem eignet sich das Gerät hervorragend für die Zubereitung von Snacks. Am liebsten knabbern wir derzeit Mozzarella-Sticks aus der Heißluftfritteuse.

Rezept für Mozzarella-Sticks aus der Heißluftfritteuse

Wie vieles, was frittiert wird, haben auch Mozzarella-Sticks ihren Ursprung in den USA. Heute gehören sie zu den beliebtesten Snacks oder Vorspeisen in Restaurants und werden dank der Heißluftfritteuse auch immer häufiger zu Hause zubereitet. So kannst du die Sticks genießen, ohne sie buchstäblich in Öl zu ertränken – eine moderne Variante, die genauso gut schmeckt, aber viel leichter ist.

Die Hauptzutaten für den knusprigen Snack sind Mozzarella und eine Panade aus Mehl, Ei und Semmelbröseln. Knoblauchpulver sorgt für Aroma. Damit der Käse beim Garen nicht ausläuft, panieren wir die Sticks zweimal und frieren sie danach für eine halbe Stunde ein. Anschließend bestreichen wir sie mit etwas Öl und legen sie für 10 Minuten im Airfryer. Danach heißt es auch schon: genießen!

Mozzarella-Sticks aus der Heißluftfritteuse sind unkompliziert zubereitet, machen richtig Spaß und schmecken Groß und Klein. Mit wenigen Zutaten kannst du diesen Snack jederzeit frisch und ohne großen Aufwand genießen – ideal für Filmabende, Partys oder einfach zwischendurch.

