Fischstäbchen aus der Heißluftfritteuse: knuspriger Genuss ohne Aufwand

Fischstäbchen sind ein Favorit der einfachen Küche und das nicht nur bei Kindern. Auch im Erwachsenenalter greifen viele gern zu den knusprig panierten Fischfilets. Besonders, wenn es schnell gehen muss, sind sie eine gute Wahl. Das Einzige, was dagegen spricht, ist das viele Fett, das es zum Anbraten braucht. Dabei geht es auch anders. Wir zeigen dir heute, wie du Fischstäbchen aus der Heißluftfritteuse zubereiten kannst.

So einfach sind Fischstäbchen aus der Heißluftfritteuse

Fischstäbchen sind ein Klassiker der Fertigküche. Im Jahr 1955 wurden sie in Großbritannien erfunden. Dort kam damals eine Maschine auf den Markt, die frischen Fisch so an der Luft gefror, dass er nicht nur haltbar wurde, sondern nach dem Auftauen schmeckte wie frisch gefangen. 1959 kamen sie auch dann in der Bundesrepublik auf den Markt, 1970 in der DDR. Heutzutage gibt es Fischstäbchen in vielen Varianten, aus Lachs oder Seehecht, als Backfischstäbchen oder sogar glutenfrei. Doch egal, was in ihnen steckt, in einem sind sich viele einig: panierter Fisch schmeckt.

Fischstäbchen werden tiefgefroren gekauft und in diesem Zustand in heißem Öl knusprig gebraten. Das bedeutet einerseits, dass sie unheimlich lecker werden – andererseits aber eben auch sehr fettig. Wer keine Lust auf massenhaft ungesättigte Fettsäuren hat, sollte anfangen, Fischstäbchen aus der Heißluftfritteuse zu essen.

Airfryer sind unser neues Lieblingsspielzeug in der Küche und wir würden am liebsten alles darin zubereiten. Der kleine Umluftofen ist einfach ein perfektes Helferlein, das dir hilft, energiesparend und doch knusprig Ofengerichte zuzubereiten. So zum Beispiel Fischstäbchen aus der Heißluftfritteuse, die durch den stetig heißen Luftstrom von allen Seiten gleichmäßig gegart und knackig werden. Überzeuge dich selbst!

Im Airfryer kannst du unheimlich viele Lebensmittel zubereiten. Mach doch mal Champignons aus der Heißluftfritteuse oder schottische Eier als einfachen Snack. Eine leckere Beilage sind Kartoffelbällchen aus dem Airfryer.