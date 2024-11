Schottische Eier aus dem Airfryer: Diese Zutat hast du nicht erwartet

Suchst du ein richtig deftiges Eierrezept? Dann probiere mal schottische Eier! Mal was anderes zum Snacken, während nebenbei die Lieblingsserie läuft. Auch so als herzhafte Frühstücksidee bringt dieses würzige Gericht richtig Schwung in den Tag. Du wickelst ein Ei in Wurstbrät… ja, in Wurstbrät und frittierst dieses knusprig. Wir verzichten heute jedoch auf das Fettbad und machen schottische Eier aus der Heißluftfritteuse. Das kann man dann schon fast als gesund bezeichnen, oder?

Rezept für schottische Eier aus der Heißluftfritteuse

Es gibt so einige Rezepte mit irreführenden Namen, aber ihnen voran stehen vermutlich schottische Eier. Denn diese kommen überhaupt nicht aus Schottland. Vielmehr sollen sie aus Withby im englischen Yorkshire stammen. Angeblich handelte es sich bei der Urform der schottischen Eier im 19. Jahrhundert um gekochte Eier in einer Fischpaste, die in einem Bistro mit dem Namen „William J Scott & Sons“ erstmals verkauft wurden. Der Snack wurde rasch sehr beliebt und als Scotties bezeichnet. Im Lauf der Jahre verwandelte sich der Begriff dann zu ihrem heutigen englischen Namen Scotch Eggs und die Ummantelung zu Wurstbrät anstelle von Fisch. Auch im Deutschen sind die deftigen Eier mittlerweile direkt übersetzt als schottische Eier bekannt. So viel zur Legende. Wir zeigen dir heute, wie du schottische Eier aus der Heißluftfritteuse ganz einfach zu Hause nachkochen kannst.

Für schottische Eier aus der Heißluftfritteuse brauchst du im Grunde nur drei wichtige Zutaten: Eier, grobe Bratwürste und etwas Paniermehl. Die Eier kochst du weich und ummantelst sie mit etwas von dem Wurstbrät. Das Ganze wälzt du dann in Brotkrumen und backst es in der Heißluftfritteuse knusprig. Das Ergebnis ist ein saftiges, deftiges Eiergericht, das ganz anders schmeckt als alle anderen.

Klassisch werden schottische Eier in einem Fettbad ausgebacken. Die Heißluftfritteuse ermöglicht allerdings ein Ergebnis, das mindestens genauso knusprig, dafür aber etwas fettärmer ist. Durch die kleine Kammer der Fritteuse und die heißt Luft, die von allen Seiten gleichmäßig auf das Ei einwirkt, bekommst du ein rundum knuspriges Ergebnis, das nicht so fettig ist wie Gerichte aus der herkömmlichen Fritteuse. Also bring etwas Schwung in dein Osterfrühstück und bereite gleich schottische Eier aus der Heißluftfritteuse zu!

