Pommes mit der Heißluftfritteuse backen: schnell zu knusprigen Fritten

Pommes frites sind eine beliebte Beilage, nicht nur zu Burgern und Schnitzel. Die kleinen Kartoffelstäbchen können in Öl frittiert oder im Ofen gebacken werden. Oder du machst Pommes in der Heißluftfritteuse. Wie das funktioniert? Wir erklären es dir.

So machst du Pommes in der Heißluftfritteuse

Ob als Beilage oder getoppt mit allerlei Zutaten als Hauptgericht: Fritten sind ein echter Favorit, auf den sich die meisten Foodies einigen können. Wenn du sie bisher immer im Ofen gebacken oder in Öl frittiert hast, haben wir allerdings einen Tipp: Mach doch deine Pommes mal in der Heißluftfritteuse. Das spart Fett, Zeit und Energiekosten.

Wenn es besonders schnell gehen soll, solltest du für deine Pommes im Airfryer tiefgekühlte Fritten nutzen. Die sind in 20 Minuten fertig. Wir peppen sie allerdings ein bisschen auf und verfeinern sie mit Salz, Knoblauchgranulat, Zwiebelpulver und gemahlener Paprika. Bei der Wahl der Gewürze hast du freie Hand und kannst sich selbstverständlich auch für eine andere Kombination entscheiden.

Gut zu wissen: Nicht alle Zutaten dürfen in die Heißluftfritteuse. Wir verraten dir in unserem Leckerwissen, welche Lebensmittel nicht in den Airfryer gehören. Außerdem erklären wir dir, welche Vorteile eine Heißluftfritteuse hat. Bist du dir unsicher, ob du dir eine zulegen sollst, hilft dir diese Übersicht bei der Entscheidung.

Zunächst mischen wir die Gewürze miteinander. Danach gießen wir ein wenig Öl über die gefrosteten Pommes frites und vermischen sie gut damit. Dann kommt auch schon unsere Gewürzmischung dazu, die wir gut mit den Fritten vermengen. Nun füllen wir sie in den Korb des Airfryers und backen sie fünf Minuten, bevor wir sie einmal durchschütteln und weitere fünf bis zehn Minuten backen. Das war’s – so leicht gelingen Pommes in der Heißluftfritteuse!

Noch mehr Ideen gesucht? Unsere Champignons aus der Heißluftfritteuse sind ebenfalls eine leckere Beilage. Wir sind aber auch begeistert von Knoblauchbrot aus dem Airfryer und Parmesan-Gemüse aus dem Airfryer. Probier’s aus!